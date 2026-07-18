El Municipio reunió a la Junta Local de Protección Civil para coordinar acciones frente al fenómeno climático "El Niño"

Con el objetivo de fortalecer la planificación y la coordinación interinstitucional ante el fenómeno de El Niño 2026-2027, el intendente Pablo Pinotti encabezó este jueves una reunión de la Junta Local de Protección Civil.

Del encuentro participaron integrantes del gabinete municipal, concejales y representantes de diversas instituciones que forman parte del sistema local de protección civil, quienes analizaron el escenario climático previsto y las acciones preventivas que se llevarán adelante en la ciudad y la zona rural.

Durante la reunión se presentaron los pronósticos elaborados por los organismos técnicos especializados y se expuso el Manual Operativo de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, una herramienta que establece los protocolos de actuación, las responsabilidades de cada organismo interviniente y los planes de prevención y respuesta para los sectores urbano y rural.

Además, se compartieron los avances de las reuniones de trabajo mantenidas con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y las tareas que viene desarrollando la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial del Municipio en materia de prevención, mantenimiento y preparación ante posibles eventos climáticos.

En ese marco, también se dieron a conocer los programas provinciales destinados al sector productivo y rural, orientados a fortalecer la capacidad de respuesta frente a un escenario de mayores precipitaciones.

Como parte de las acciones definidas, se resolvió convocar el próximo viernes a productores agropecuarios y tamberos de la región para brindar información sobre las medidas preventivas recomendadas, presentar las acciones que se vienen desarrollando desde el Municipio y difundir las herramientas de asistencia impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia.

La reunión permitió avanzar en la coordinación de las próximas intervenciones entre las distintas instituciones que integran la Junta Local de Protección Civil, reafirmando el compromiso de trabajar de manera articulada para reducir riesgos, anticiparse a posibles contingencias y proteger a la comunidad.