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SANCOR SEGUROS acompaña a la Selección Argentina en una nueva final del mundo

Como Sponsor Oficial de la Selección Argentina, la aseguradora estuvo presente durante todo el recorrido del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y compartió esa pasión junto a los ganadores de Ganá Más Convocados.
EconomíaHace 3 horas Sancor Seguros

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La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial representa otro hito para el fútbol argentino. Como Sponsor Oficial del equipo nacional, SANCOR SEGUROS acompañó a la Albiceleste a lo largo de toda su participación en el certamen, reafirmando un vínculo construido sobre valores compartidos como el compromiso, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la búsqueda permanente de la excelencia.

En ese marco, la compañía hizo extensiva esa experiencia a su red comercial a través de Ganá Más Convocados, una iniciativa que reconoció a los Organizadores con mejor desempeño comercial con un viaje exclusivo para disfrutar la fase de grupos. De esta manera, los ganadores tuvieron la oportunidad de alentar a la Selección en un torneo que la encontró, una vez más, entre las protagonistas. Además, pudieron recorrer ciudades y vivir diversas experiencias gastronómicas en Estados Unidos.

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En tanto, los Oficiales de Negocios que se destacaron en la competencia fueron reconocidos con un kit mundialista exclusivo, en agradecimiento a su compromiso, dedicación y aporte al crecimiento del negocio.

De esta forma, SANCOR SEGUROS continúa fortaleciendo el vínculo con su red comercial a través de propuestas que reconocen el trabajo y el desempeño de sus Organizadores y Oficiales de Negocios. Luego de la Experiencia AFA, desarrollada meses atrás en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, Ganá Más Convocados representó un nuevo éxito del programa.

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