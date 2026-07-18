SANCOR SEGUROS acompaña a la Selección Argentina en una nueva final del mundo

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial representa otro hito para el fútbol argentino. Como Sponsor Oficial del equipo nacional, SANCOR SEGUROS acompañó a la Albiceleste a lo largo de toda su participación en el certamen, reafirmando un vínculo construido sobre valores compartidos como el compromiso, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la búsqueda permanente de la excelencia.

En ese marco, la compañía hizo extensiva esa experiencia a su red comercial a través de Ganá Más Convocados, una iniciativa que reconoció a los Organizadores con mejor desempeño comercial con un viaje exclusivo para disfrutar la fase de grupos. De esta manera, los ganadores tuvieron la oportunidad de alentar a la Selección en un torneo que la encontró, una vez más, entre las protagonistas. Además, pudieron recorrer ciudades y vivir diversas experiencias gastronómicas en Estados Unidos.

En tanto, los Oficiales de Negocios que se destacaron en la competencia fueron reconocidos con un kit mundialista exclusivo, en agradecimiento a su compromiso, dedicación y aporte al crecimiento del negocio.

De esta forma, SANCOR SEGUROS continúa fortaleciendo el vínculo con su red comercial a través de propuestas que reconocen el trabajo y el desempeño de sus Organizadores y Oficiales de Negocios. Luego de la Experiencia AFA, desarrollada meses atrás en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, Ganá Más Convocados representó un nuevo éxito del programa.