Puja por la venta de SanCor: Las objeciones en la justicia dejó al descubierto las estrategias de quienes compiten por la láctea

La justicia santafesina suspendió la venta de SanCor y abrió un nuevo capítulo en la disputa por el control de la histórica cooperativa láctea. Mientras el empresario rosarino Gustavo Scaglione compite con Adecoagro , un grupo de acreedores impulsó un plan de salvataje junto a pymes de la industria y pidió apartar al juez de Rafaela, Marcelo Gelcich .

El juez Gelcich declaró la quiebra en abril y dispuso la venta de la empresa en siete lotes por un total de u$s 52,1 millones; cotizó las instalaciones industriales en u$s 27,4 millones y el paquete marcario en u$s 24,7 millones.

Es un nuevo episodio en la agonía de la histórica cooperativa láctea nacida entre Córdoba y Santa Fe , que en sus años de mayor expansión llegó a operar 16 plantas industriales y emplear a más de 4000 personas. Actualmente arrastra un pasivo superior a los u$s 185 millones, conserva apenas 178 trabajadores dedicados al mantenimiento de establecimientos paralizados y, en diciembre pasado, despidió a otros 736.

Eso desató una andanada de objeciones en la justicia y dejó al descubierto las estrategias de quienes compiten para quedarse con SanCor.

La quiebra de SanCor también destapó una trama de acusaciones cruzadas. Sobre la mesa aparecen una denuncia por la presunta desaparición de u$s 50 millones de la filial SanCor Brasil , interrogantes sobre el hackeo del sistema contable de la cooperativa en la antesala de la quiebra y sospechas por el incendio que afectó la planta central de Sunchales, ocurrido después del robo de documentación y que terminó depreciando el valor de los activos.

En ese escenario, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), Héctor Ponce, sorprendió con un mensaje de optimismo. "No es una cuestión de fe. Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa", aseguró.

Fuentes del sector señalaron a Letra P que el gremio no recibió con preocupación la quiebra decretada por el juez Marcelo Gelcich ni la posibilidad de que los activos se vendan por partes. "Atilra tiene garantías de que la actividad continuará si SanCor termina en manos de una empresa de mayor escala", resumieron.

Gustavo Scaglione quiere parte del queso

A partir de un planteo de Scaglione, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela frenó el esquema de venta diseñado por el juez Gelcich. El plan preveía dividir SanCor en siete lotes: las plantas industriales por separado y un paquete independiente con las marcas de la cooperativa, como Mendicrim y Quesabores.

De esa manera, la Cámara hizo lugar al planteo de Scaglione, presidente del fideicomiso Fidulac y uno de los principales acreedores de SanCor, que desde hace años intenta quedarse con la cooperativa. En el proceso de verificación de créditos surgió, además, un dato llamativo: un fondo de inversión con sede en los Países Bajos se presentó como propietario de la planta central de Sunchales, inmueble que el juez había incluido entre los activos a subastar.

Scaglione es dueño de Televisión Litoral, en Rosario, accionista del diario La Capital y controla medios en Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Tucumán. Además, acaba de adquirir Telefe junto con los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila.

Fuentes cercanas al empresario señalaron a Letra P que "la venta de los activos por lotes separados favorece a quien no necesita una planta industrial para producir".

La referencia apunta a Adecoagro, la compañía que conduce Mariano Bosch, otro histórico interesado en quedarse con SanCor. En 2019 ya le compró las marcas Las Tres Niñas y Angelita, además de dos plantas industriales ubicadas en Córdoba y Buenos Aires. La empresa es actualmente el mayor productor lechero individual del país y procesa cerca de un millón de litros diarios.

En el sector sostienen que el principal interés de Adecoagro pasa por incorporar las marcas y el prestigio construido por SanCor a lo largo de décadas, más que por preservar la totalidad de su estructura industrial.

Pymes que tienen un plan

Un consorcio de acreedores que integran productores, proveedores y extrabajadores, representado por el estudio jurídico Regali & Asociados, apeló ante la Cámara la quiebra que decretó el juez rafaelino, por irregularidades en el procedimiento; y también pidió ante la Corte Suprema de Justicia santafesina que impulse el juicio político a Gelcih.

"El juez nos rechazó en la cara, sin siquiera leerlo, un plan de salvataje que presenté en representación de 1066 acreedores de SanCor. Tenemos un conjunto de inversores dispuestos a aplicar el modelo que se utilizó ante una crisis parecida, en Milkaut. Formar una sociedad anónima, en la que la cooperativa pase a constituir el 49% y los nuevos inversores se queden con el 51%", dijo Aldo Regali en diálogo con Letra P.

Regali aseguró que sus representados -tamberos y otros proveedores- ya tienen un preacuerdo con empresas argentinas, que ya han tenido relación con SanCor, que están interesadas en asociarse y trabajar en el proyecto de rescate y recuperación de la cooperativa, fundamental para la economía de las localidades donde está asentada.

La Cámara de Apelaciones no resolvió nada de lo que le pidió el grupo de acreedores que representa Regali: que anule la quiebra y que invalide la Asamblea de la cooperativa que aceptó la declaración de quiebra.

Otras interesadas en SanCor

Según consta en el expediente de la quiebra, otra de las empresas que compró el pliego de condiciones para quedarse con SanCor es la aseguradora Sancor Seguros, que no tiene vinculación con la empresa quebrada.

En la carrera por SanCor, también se anotaron otras lácteas como Punta del Agua, la planta de la localidad cordobesa de James Craik; y Ceibos Group, fundada por el empresario Ciro Echesortu en Córdoba

Elcor, de la familia Piazza, que tiene la marca Tonadita, también puja por SanCor; Milkaut, del grupo francés Savencia, que tiene marcas como Santa Rosa y Adler e Ilolay, y que ya le compró a SanCor la marca del queso untable Tholem. También la empresa La Tarantela, del partido bonaerense de Navarro. Fuentes del caso, admitieron que algunas de estas empresas estarían detrás del plan de rescate.

Adecoagro, un intento más por comprar SanCor

En 2006, Adecoagro intentó cerrar un acuerdo para quedarse con SanCor. En ese momento surgió el Fondo Fiduciario Bilateral entre Argentina y Venezuela, el acuerdo comercial entre los gobiernos de los entonces presidente venezolano Hugo Chávez y el mandatario argentino Néstor Kirchner.

SanCor exportó leche en polvo por u$s 30 millones, con un precio por litro muy conveniente, pero Venezuela entró en cesación de pagos y SanCor cobró menos de la mitad de lo que le correspondía.

Adecoagro ya le compró productos de SanCor y se anotó en la carrera por la cooperativa quebrada

Adecoagro es un gigante agroindustrial que cotiza en Wall Street y produce alimentos, fertilizantes y energía renovable. Tiene presencia en Brasil y Uruguay. Es la productora láctea (como tambo individual) más importante de Argentina y procesa casi un millón de litros diarios de leche.

En 2025 recibió una capitalización millonaria de la empresa Tether Investments, un grupo inversor que creó la moneda cripto USDT. Con ese impulso, Adecoagro compró el 50% que tenía YPF en Profertil; ahora van por la marca SanCor.

FUENTE: Francisco Aristi - Letra P