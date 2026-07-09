Pistacho app lanza su asistente con inteligencia artificial

Vender por redes sociales ya no alcanza cuando los pedidos se mezclan entre mensajes, los cobros quedan desordenados y cada publicación exige tiempo que un microemprendedor no tiene. En ese contexto, Pistacho App presenta un asistente pensado para negocios chicos de Argentina que necesitan vender online por redes sociales.

La plataforma nació en 2025 con la idea de ayudar a quienes venden por Instagram o Tiktok, pero todavía no cuentan con una tienda online, pagos integrados y una gestión centralizada. Su propuesta compite por simplicidad, velocidad y costo accesible, pero también resuelve lo que necesita para abrir una tienda de ropa online moderna: variantes de precio, descuentos, carrito de compras o envíos.

Qué aporta el nuevo asistente con IA

El asistente fue diseñado para ayudar a vender mejor, ahorrar tiempo y mejorar la presentación del negocio, sin exigir conocimientos técnicos. Acompaña al vendedor en tareas concretas del día a día:

● Orientar sobre cómo vender por redes sociales

● Cómo configurar los pagos.

● Mostrar productos de forma más efectiva y ordenar descripciones.

● Mejorar los textos de la tienda.

A medida que interactúa, el asistente aprende y ofrece una guía más ajustada a cada caso. Esto se suma al asistente de compra que Pistacho App ya tenía disponible: una IA que responde consultas de quienes navegan cada tienda online.

IA aplicada a un mercado 90% de venta por celular

Los datos del ecosistema muestran por qué este enfoque importa. En Argentina, el 89,2% de las compras online se hacen desde el celular, según estadísticas de ecommerce de la propia plataforma. Eso obliga a pensar herramientas rápidas, claras y optimizadas para celulares. Actualmente, Pistacho App ya contaba con un asistente de venta para las tiendas: es decir, quien quiera comprar en tu tienda online, puede realizar consultas a un asistente de IA.

Una propuesta accesible frente a opciones más pesadas

En el mercado argentino existen alternativas consolidadas, pero muchas resultan costosas, complejas o excesivas para un negocio en etapa inicial. Pistacho App se posiciona como una opción más liviana para crear una tienda online gratuita, validar una idea y crecer sin grandes barreras de entrada.

Su enfoque encaja especialmente con quienes son sensibles al precio, no tienen perfil técnico y necesitan una solución funcional desde el primer día. De hecho, la plataforma ya supera las 6.000 tiendas activas en Argentina, con un 90% de usuarios en el plan gratuito.

El plan gratis de Pistacho App te deja publicar hasta 10 productos, cuenta con todos los medios de pago y envíos, así como también podes usar todas las funciones de IA.

Las categorías que más se mueven dentro del ecosistema son moda y accesorios, arte y artesanías, y belleza. Por ejemplo, muchos usuarios crean una tienda online para vender ropa. Son rubros donde la venta por redes tiene mucho peso y donde una herramienta simple puede ayudar a profesionalizarse.

Preguntas frecuentes

¿Se puede vender por Instagram y WhatsApp sin página web propia?

Sí. Muchos negocios empiezan recibiendo pedidos por mensaje directo o WhatsApp. Pistacho App suma una tienda online con link propio que ordena catálogo, pagos y pedidos, y se comparte desde la biografía de Instagram o por WhatsApp.



¿Que medios de pago acepta Pistacho App?

Pistacho App acepta la mayoría de medios de pago de Argentina cómo MercadoPago, Uala, Modo, GoCuotas, asi como tambien transferencias automaticas bancarias.



¿Cuánto cuesta Pistacho App?

Se puede crear una tienda online gratis con Pistacho App. El 90% de los usuarios de la plataforma están en el plan gratuito.

¿Hace falta saber de tecnología?

No. El asistente con IA guía al vendedor en la configuración de pagos, la carga de productos y la redacción de textos