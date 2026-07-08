Telemedicina en vacaciones: Cómo consultar con un médico desde cualquier lugar

Las vacaciones de invierno invitan a cambiar la rutina, recorrer nuevos destinos y disfrutar más tiempo en familia. Pero un resfrío, una consulta pediátrica o un dolor de garganta pueden aparecer en cualquier momento.

En esos casos, encontrar atención médica rápida y confiable puede convertirse en una preocupación, especialmente si estamos lejos de casa.

Para acompañar a sus asociados también durante el receso invernal, SanCor Salud ofrece Salud en Línea, su servicio de telemedicina que permite consultar con profesionales desde un celular, una computadora o una tablet, sin importar dónde se encuentre la persona.

Disponible las 24 horas y sin costo adicional, el servicio permite resolver consultas médicas sin necesidad de trasladarse a una guardia o buscar un centro de salud en un lugar desconocido.

¿Qué es Salud en Línea?

Salud en Línea es el servicio de telemedicina de SanCor Salud. Permite acceder a atención médica virtual mediante videollamadas, tanto para consultas de guardia como para turnos con especialistas, ofreciendo una alternativa rápida, simple y segura para recibir orientación profesional cuando más se necesita.

El servicio está disponible para todos los asociados, cualquiera sea el plan contratado.

¿Qué consultas pueden resolverse?

A través de Salud en Línea es posible acceder a:

● Guardia clínica online las 24 horas.

● Guardia pediátrica online las 24 horas.

● Más de 20 especialidades médicas con turno programado.

● Recetas digitales cuando el profesional lo considere necesario.

Esto permite resolver desde consultas médicas de baja complejidad hasta controles con especialistas, sin necesidad de interrumpir un viaje o regresar antes de lo previsto.

¿Cómo acceder a un médico online?

Los asociados pueden ingresar de manera sencilla:

1. Desde la App SanCor Salud Up! o el sitio web de SanCor Salud.

2. Iniciando sesión con usuario y contraseña.

3. Seleccionando la opción SanCor Salud en Línea.

4. Eligiendo el tipo de atención que necesitan.

En pocos pasos podrán iniciar una consulta médica virtual o solicitar un turno con un especialista.

Preguntas frecuentes sobre Salud en Línea

¿La telemedicina funciona las 24 horas?

Sí. Las guardias de Clínica Médica y Pediatría están disponibles las 24 horas, todos los

días.

¿Tiene costo adicional?

No. Salud en Línea está incluido para todos los asociados de SanCor Salud, sin importar el

plan contratado.

¿Puedo usar el servicio si estoy de vacaciones?

Sí. El servicio puede utilizarse desde cualquier lugar del país con conexión a Internet.

¿Puedo obtener una receta médica?

Sí. Cuando el profesional considera que corresponde, puede emitir una receta digital

durante la consulta.

¿Hay consultas con especialistas?

Sí. Salud en Línea ofrece más de 20 especialidades médicas con turno programado.

Tus planes no se pausan. Tu salud, tampoco

Las vacaciones son para desconectarse de la rutina, no del cuidado de la salud.

Con Salud en Línea, SanCor Salud acompaña a sus asociados estén donde estén, acercando atención médica, consultas con especialistas y recetas digitales a través de una plataforma que permite resolver muchas situaciones de manera simple, rápida y segura.

Porque viajar con tranquilidad también es saber que, si surge una consulta médica, siempre hay un profesional del otro lado.