LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

La Torre Macro vuelve a vestirse con la bandera más grande del país

El corazón corporativo porteño se tiñe otra vez de celeste y blanco. La sede central de Banco Macro, engalana su fachada con la bandera argentina más grande, un gesto que la entidad repite cada vez que el país encuentra un motivo para celebrar.
EconomíaHace 1 día Macro
Torre 1

La insignia patria cubre gran parte de la superficie vidriada del edificio diseñado por el arquitecto tucumano César Pelli, y convierte a la Torre en uno de los puntos más reconocibles de la ciudad de Buenos Aires.

El antecedente más recordado ocurrió en diciembre de 2022, cuando Banco Macro recibió a los campeones del mundo de Qatar con la bandera más grande jamás montada en un edificio del país. Aquella imagen vuelve ahora a repetirse.

“Vestir nuestra Torre con la bandera es una forma de decir que creemos en este país y en su gente”, señalaron desde Banco Macro. Y agregaron: “Cada vez que la Argentina tiene algo para festejar, queremos estar ahí, acompañando desde el lugar que nos toca”.

Torre 4

La elección no es casual. El lema institucional de la entidad, “Pensar en Grande”, encuentra en este tipo de acciones una traducción concreta. Con sus 130 metros de altura, la Torre Macro se transforma en un símbolo
visible para las miles de personas que circulan a diario por una de las ciudades más importantes de Sudamérica.

No es la primera vez que Banco Macro acompaña un momento así. La entidad ha sabido sumarse a los grandes hitos de la vida nacional entendiendo que una marca líder también tiene un lugar en lo que emociona y une a los argentinos.

La Torre, en ese sentido, dejó de ser sólo una obra de arquitectura corporativa: hoy dialoga con la ciudad cada vez que hay algo que celebrar.

Torre 2

Ubicada en Av. Eduardo Madero 1180, en pleno centro financiero de Buenos Aires, la Torre Macro alberga a más de dos mil colaboradores y cuenta con instalaciones de vanguardia. Desde su inauguración, su diseño —con estándares de sustentabilidad de nivel internacional— la posicionó como una de las construcciones más emblemáticas del país.

Con este nuevo gesto, Banco Macro reafirma su compromiso con la Argentina y con los valores que representa.

Te puede interesar
Concurso Oficios

La Coope lanza el Concurso Fotográfico "Oficios"

La Coope
Economía02 de julio de 2026
Desde el 1 al 31 de julio, fotógrafos y fotógrafas mayores de 18 años que vivan dentro de la zona de
influencia de la Cooperativa Obrera podrán presentar una imagen inspirada en el trabajo y el saber hacer.
Lo más visto
Lazo

Eduardo Aurelio Cipolatti

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl martes
Falleció el martes 7 de julio en la localidad de Sunchales, a la edad de 70 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 18:30 y las 0:00, prosiguiendo el miércoles 8, desde la 6:00 y hasta las 11:15, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Alberdi 786. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
EPE

Corte de energía programado para este viernes 10

EPE
GeneralHace 22 horas
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe informa que se interrumpirá el abastecimiento de energía eléctrica, este viernes 10 de julio, entre las 7:30 y las 10:30, en dos sectores de la ciudad. Motivo: Mantenimiento en línea aérea de media tensión.
Boletín de noticias