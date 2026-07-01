Sustentabilidad: Mucho más que una cuestión ambiental

Cuando se habla de sustentabilidad, el primer pensamiento suele asociarse a la separación de residuos, el reciclaje o el ahorro de energía. Sin embargo, el concepto es bastante más amplio. También tiene que ver con la forma en la que producimos, consumimos, trabajamos, nos relacionamos y proyectamos el futuro.

Si bien el cuidado del ambiente es clave y el cambio climático es un tema prioritario, reducir la sustentabilidad solo a esa dimensión deja afuera una parte fundamental. Hablar de sustentabilidad implica pensar en cómo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esta definición, impulsada en 1987 por Naciones Unidas, continúa siendo una referencia global.

En la práctica, la sustentabilidad suele explicarse a través de tres dimensiones interrelacionadas:

Ambiental : vinculada al uso responsable de los recursos, el cuidado de los ecosistemas, la

gestión de residuos y la reducción del impacto ambiental.

: vinculada al uso responsable de los recursos, el cuidado de los ecosistemas, la gestión de residuos y la reducción del impacto ambiental. Social : enfocada en la calidad de vida, la inclusión, el acceso a derechos, la diversidad, la

educación y el bienestar de las personas.

: enfocada en la calidad de vida, la inclusión, el acceso a derechos, la diversidad, la educación y el bienestar de las personas. Económica: relacionada con modelos de desarrollo que sean viables en el tiempo, éticos y

responsables.

Este enfoque integral se conoce como triple impacto y es utilizado por organismos internacionales y empresas para evaluar su desarrollo en términos ambientales, sociales y económicos.

Una mirada que atraviesa lo cotidiano

Aunque muchas veces se la asocie a grandes empresas o políticas públicas, la sustentabilidad también forma parte de la vida diaria. Está presente en decisiones que parecen irrelevantes, pequeñas, pero que, en conjunto, reflejan una manera de habitar el mundo:

● Cómo consumimos y cuánto necesitamos realmente.

● Qué productos elegimos y de dónde provienen.

● Cómo administramos nuestros recursos, el tiempo y la energía.

● Qué hábitos sostenemos a lo largo del tiempo.

● Cómo nos vinculamos con otras personas y con nuestro entorno.

En este sentido, la sustentabilidad también puede pensarse como una búsqueda de equilibrio. No solo entre consumo y recursos, sino entre productividad y descanso, crecimiento y bienestar, presente y futuro.

Un compromiso que también es colectivo

En los últimos años, la sustentabilidad dejó de ser una moda o una tendencia para convertirse en un eje estratégico dentro de empresas y organizaciones. Cada vez más compañías incorporan prácticas vinculadas a la diversidad e inclusión, el bienestar laboral, la transparencia, el desarrollo comunitario y la gestión eficiente de recursos.

Este cambio no es casual. Responde, en parte, a una demanda social creciente: los consumidores valoran cada vez más a las organizaciones que integran el impacto social y ambiental dentro de su gestión. La sustentabilidad, entonces, no es solo una responsabilidad individual, sino también una construcción colectiva.

Qué podemos hacer en el día a día

La sustentabilidad no se construye desde acciones aisladas, sino a partir de prácticas que puedan sostenerse en el tiempo. Algunas formas de empezar pueden ser:

● Reducir desperdicios, no solo materiales, sino también de tiempo y recursos.

● Consumir de forma más consciente.

● Elegir productos durables y necesarios.

● Priorizar formas de movilidad más eficientes.

● Cuidar los vínculos y promover entornos respetuosos.

● Revisar hábitos cotidianos desde una mirada más consciente.

Para profundizar esta mirada, este reel resume cómo la sustentabilidad está presente en las

decisiones cotidianas: https://www.instagram.com/p/DXre0FDjir9/