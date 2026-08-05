Banco Macro, presente en el Congreso de AAPRESID con la mejor propuesta para el agro argentino

Banco Macro apoya la edición número 34 del Congreso de Aapresid, que este año se realiza entre el 4 y 6 de agosto, en el Salón Metropolitano de Rosario, provincia de Santa Fe, reafirmando su compromiso con el campo argentino.

Este año el lema del Congreso es “Nuestro Suelo, Nuestra Voz” , y busca conectar innovación, tecnología y conocimiento con el propósito de impulsar sistemas productivos cada vez más sustentables.

Durante esta edición, Aapresid congrega a los referentes nacionales e internacionales más importantes, para discutir y posicionar contenidos prospectivo de interés para el agro.

Los ejes temáticos del congreso son: aprender produciendo, manejo de cultivos, innovación y Agtech, perspectivas sociopolíticas, gestión empresarial, sistemas integrados, manejo de plagas, desafíos globales, y salud del suelo.

Macro Agro cuenta con una propuesta integral única, pensada específicamente para atender todas las necesidades de nuestros clientes.

Alineados con acercar soluciones financieras a toda la cadena de valor del agro, los productores tienen la posibilidad de ampliar su calificación crediticia de forma online a través de Crédito Simple Agro.

Se trata de una gestión fácil, que el cliente realiza desde la APP Macro y que le permite ampliar su límite de crédito de manera inmediata, con líneas especiales para capital de trabajo y préstamos de largo plazo para la compra de maquinaria agrícola, sin la necesidad de tener que ir a la sucursal.

Además, Macro Agro sigue potenciando Red Agro, el portal de gestión de créditos en el cual las empresas comercializadoras de insumos, consignatarias de hacienda y todas las que participan en la cadena comercial del campo, pueden ofrecer financiación a través de Banco Macro y cobrar de contado.

El productor desde su App Macro completa la solicitud de préstamo online y paga a su proveedor de forma inmediata, con el plazo que su ciclo productivo necesita.

Todo en un proceso 100% online, ágil y simple, optimizando el tiempo del productor, de las compañías de insumos y de toda la cadena comercial del agro.

Con el objetivo de hacer las gestiones más rápidas, se incorporó en Red Agro la funcionalidad para las empresas adheridas, de poder consultar de manera on line la disponibilidad de línea de un listado de clientes; esta herramienta ahorra tiempo a las empresas vendedoras, brindándoles la posibilidad de hacer gestiones más directas ya sea de cobranzas como de acciones comerciales.

En esta edición, en la que Banco Macro vuelve a estar presente, se congregan los referentes nacionales e internacionales más importantes para debatir y posicionar contenido prospectivo de interés para el ecosistema agrícola.

En el stand de Banco Macro, los especialistas de MacroAgro brindan información sobre financiación, convenios con las principales marcas de insumos y maquinarias con plazos y tasas especiales, inversiones y

operaciones con granos.

Banco Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.

Los productores agropecuarios pueden potenciar los resultados de su campaña con soluciones integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos,

compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales.