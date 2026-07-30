LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

Más gasistas se capacitan para trabajar en entornos digitales

Litoralgas y la UTN lanzan la segunda edición del curso de AutoCAD. Más de 60 profesionales participaron de la primera edición, que acompañó la digitalización total de las presentaciones de proyectos, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de espera para los clientes.
EconomíaHace 6 horas Litoral Gas

Firma convenio LG - UTN

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las competencias digitales de los profesionales que trabajan en las instalaciones de gas, Litoralgas y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario (UTN) lanzan la segunda edición del curso "Empleo de herramientas gráficas digitales para las presentaciones en la empresa Litoralgas", destinado a gasistas matriculados e instaladores.

La capacitación permitirá a los participantes adquirir habilidades en dibujo técnico digital, diseño asistido por computadora (AutoCAD) y se suma en esta edición la representación en 3D, fundamentales para elaborar y presentar planos en formato digital.

 Una transformación que mejora el servicio

En los últimos años, Litoralgas avanzó en la digitalización de los trámites que los gasistas realizan ante la empresa a través de un portal web exclusivo. Este proceso simplificó las gestiones, redujo errores y agilizó los tiempos administrativos.

Para acompañar esa transformación, en 2025 la empresa impulsó junto a la UTN la primera edición de esta capacitación. Más de 60 profesionales completaron el curso y hoy recibe el 100 % de las presentaciones de proyectos en formato digital, consolidando una modalidad de trabajo más ágil y eficiente que beneficia a los instaladores y a los clientes.

Con esta segunda edición, Litoralgas busca que más profesionales incorporen herramientas digitales que contribuyan a optimizar la calidad de las presentaciones y los tiempos de gestión.

 Contenidos y modalidad

El curso será dictado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la UTN Rosario bajo modalidad virtual, combinando clases asincrónicas, encuentros de consulta en vivo, materiales audiovisuales y un trabajo final integrador.

Los contenidos abordan el uso de herramientas gráficas digitales y software de diseño técnico, con aplicaciones prácticas para la elaboración de los proyectos que los gasistas presentan ante la empresa.

En el marco del convenio, Litoralgas becará a los gasistas matriculados el 80 % del valor total del curso, reafirmando su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio. Cada participante abonará el 20 % restante, equivalente a aproximadamente $60.000.

"La transformación digital requiere también acompañar a quienes trabajan todos los días con nuestras herramientas. Con esta segunda edición queremos seguir fortaleciendo las capacidades de los gasistas para que puedan desarrollar sus tareas de manera más ágil y eficiente, con beneficios directos para nuestros clientes", señalaron desde Litoralgas.

"Desde la UTN valoramos alianzas como esta, que nos permiten llevar la formación técnica directamente al lugar de trabajo, a la vez que acompañamos a las empresas de la región en sus procesos de transformación. Digitalizar estas herramientas no solo actualiza a los profesionales, sino que fortalece la calidad y la trazabilidad de cada proyecto que se presenta", señalaron desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica (SEUVT) de la UTN Rosario.

Las inscripciones ya pueden realizarse desde este enlace: https://seuvt.frro.utn.edu.ar/curso.php?idCurso=99.

El curso comenzará el 1º de septiembre en el campus virtual de la UTN y contará con un cupo de 100 participantes.

Te puede interesar
Lo más visto
Lazo

Pablo Andres Herrera "Paito"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales22 de julio de 2026
Falleció el miércoles 22 de julio en la localidad de Sunchales, a la edad de 45 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:00 y las 10:00 del jueves 23, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Perú 358. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Muestra Cristina Grosso

Retorno de la Mirada: Gristina Grosso

CCA Amigos del Arte
CulturaHace 1 día
La Asociación Amigos del Arte de Sunchales invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo de reconocimiento "Retorno de la Mirada". La muestra de obras en vitrofusión se inaugurará el sábado 1 de agosto, a las 17:00, en la sala ubicada en Pellegrini y Juan B. Justo.
Boletín de noticias