Retorno de la Mirada: Gristina Grosso

La Asociación Amigos del Arte de Sunchales invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo de reconocimiento "Retorno de la Mirada", una propuesta que distingue a quienes, cuya dedicación al arte, dejan una huella en la vida cultural de la ciudad.

En esta oportunidad, el homenaje estará dedicado a ✨Cristina Grosso✨, artesana en vitrofusión, quien a lo largo de los años ha desarrollado una destacada trayectoria en el arte del vidrio fusionado

Su trabajo, caracterizado por la sensibilidad, el cuidado del detalle y la permanente búsqueda creativa, constituye un valioso aporte al patrimonio artístico local.

Como parte de este reconocimiento, quedará inaugurada una muestra integrada por una selección de sus obras, que permitirá al público acercarse a su universo creativo y conocer parte de su recorrido artístico.