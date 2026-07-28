La Asociación de Bomberos Voluntarios Sunchales celebró seis décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad

En el Salón Gesta de Malvinas, la Asociación de Bomberos Voluntarios Sunchales celebró este 27 de julio su 60° aniversario, un acontecimiento que marca seis décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad.

Su historia comenzó el 27 de julio de 1966, cuando un grupo de vecinos decidió impulsar la creación de un cuerpo de bomberos en la ciudad. Con el correr de los años, la institución experimentó un crecimiento constante. La adquisición del terreno para construir el cuartel, la incorporación de la primera autobomba, el desarrollo de una sede propia y la incorporación de nuevo equipamiento y tecnología marcaron distintas etapas de expansión. Paralelamente, la capacitación permanente de sus integrantes permitió fortalecer la capacidad operativa para intervenir en incendios, accidentes y diversas situaciones de emergencia.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando fueron reconocidos Héctor Restelli y Juan Carlos Lattanzi acompañados de sus respectivas esposas. Restelli integró el primer Cuerpo Activo de Bomberos y ejerció la Jefatura en el período comprendido entre 1987 - 1999. Lattanzi fue uno de los impulsores de la entidad, presidió la Comisión Directiva provisoria y fue integrante de la Comisión Directiva en numerosos períodos.

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Sunchales, Jorge Rotanio y el Jefe del Cuerpo Activo, Comandante General Adrian Cravero hicieron entrega de los presentes. Minutos después se sumaron autoridades que se encontraban presentes para descubrir dos placas alusivas por el emblemático aniversario: intendente Pablo Pinotti; Daniel Iglesias, Director Provincial de zona centro y norte de Protección Civil; el Presidente de la Comisión Directiva de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponicio; y el Jefe Provincial de Bomberos Voluntarios en Santa Fe, Comandante General Walter Corsetti.

Posteriormente, las autoridades de la institución bomberil recibieron diferentes presentes de organismos estatales, instituciones intermedias, empresas y asociaciones civiles en reconocimiento a su compromiso, profesionalismo y espíritu solidario.

El Jefe del Cuerpo Activo, Comandante General Adrian Cravero fue el primer orador de la ceremonia, manifestado: "60 años pueden parecer una simple cifra, pero detrás de esos años hay miles de historias. Hay incontables llamados de emergencia, kilómetros recorridos, incendios combatidos, accidentes, inundaciones y rescates atendidos, pero sobre todo vidas protegidas y momentos en los que, cuando alguien necesitó ayuda, encontró a ese cuerpo activo una respuesta inmediata. Detrás de cada una de estas intervenciones hubo personas que eligieron servir sin esperar nada a cambio. Ser bombero voluntario no es sólo vestir un uniforme o responder a una sirena, es asumir un compromiso permanente con la comunidad, es entender que muchas veces mientras muchos buscan refugio, nosotros avanzamos hacia el peligro para proteger vidas y bienes. Esa decisión nace de la vocación, de la solidaridad y del amor por el prójimo".

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Sunchales, Jorge Rotanio también se dirigió a los presentes afirmando: "Hoy nos convoca una fecha profundamente significativa. Celebramos 60 años de historia, de compromiso, de entrega silenciosa y de vocación del servicio a los demás. Tenemos que recordar que ser bombero voluntario no es simplemente una tarea, es una elección de vida, es estar cuando otros necesitan, es avanzar cuando otros retroceden, es poner el deber por encima de lo personal y eso, sin duda, es motivo de orgullo para todos los sunchalenses. Quiero destacar y agradecer profundamente a quienes iniciaron este camino hace seis décadas, a aquellos pioneros que con esfuerzo y visión centraron las bases de esta institución que hoy es ejemplo de organización, profesionalismo y solidaridad. A cada integrante del cuerpo activo, gracias por su valentía, por su capacitación constante y por su compromiso diario. A la Comisión Directiva, gracias por sostener, gestionar y proyectar esta institución hacia el futuro. Y a la familia, gracias por acompañar y por entender la ausencia de cada hombre.

Renovamos aquí nuestro compromiso con la comunidad de Sunchales. Seguiremos trabajando con responsabilidad, con humildad y con la firme convicción de estar siempre a la altura de lo que nuestra ciudad merece".

El intendente Pablo Pinotti expresó: "Es una institución muy especial para nosotros. Es mucho más que apagar incendios, es un grupo de voluntarios que sostiene una comisión pero sobre todo el Cuerpo de Bomberos, que decide una forma de vida. Por eso lo vemos como una institución modelo. Y si nos retrotraemos en el tiempo y pensamos hace 60 años, la verdad es que nunca nos achicamos como sunchalenses. Lo veo a Juan Carlos Latanzi, y a todo ese grupo de pioneros que pensaron en los Bomberos Voluntarios de Sunchales, porque seguramente llegaban los zapadores a otros lugares, pero acá no lo teníamos. Un esfuerzo enorme, primero desde lo económico, pero después desde todo lo que tiene que ver con la documentación, el poder tener un cuartel propio. Eso lo valoro, lo tomo y hay que mirarlo como ejemplo.

Por eso vaya un máximo reconocimiento a cada uno de los bomberos y a la asociación que trabaja permanentemente. Y que también con estos avatares de la economía y demás están siempre pensando en algo. Pensando en innovar, pensando en hacer actividades. Ahí hay futuro, hay esperanza, hay posibilidades de cambio".

La caravana de unidades con las sirenas encendidas, recorriendo las calles de la ciudad, fueron el punto final para una jornada plena de reconocimientos al trabajo de generaciones de bomberos voluntarios que permitió construir un legado basado en el sacrificio, el valor y la vocación de servicio, valores que continúan guiando el accionar diario del cuerpo.