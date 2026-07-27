Entra en su última semana el Plan Especial de Pago de Provincia

El Plan Especial de Pago impulsado por el Gobierno de Santa Fe transita su última semana de vigencia con una amplia respuesta de los contribuyentes. Hasta la semana pasada se registraron 22.481 adhesiones, con un marcado predominio de las familias y de los pequeños y medianos contribuyentes, principales destinatarios de la medida.

El régimen permite regularizar deudas tributarias en hasta 36 cuotas con un interés del 0 %, una herramienta diseñada para aliviar la carga fiscal en un contexto económico desafiante y con restricciones en el acceso al financiamiento. El plazo para adherirse finaliza el 31 de julio, aunque la Provincia analiza la posibilidad de extender su vigencia.

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, destacó la respuesta obtenida por el programa y señaló que “el objetivo es aliviar la carga tributaria de las familias y las empresas santafesinas. Este plan es una herramienta más para brindar alivio en un contexto macroeconómico complejo, marcado por la desaceleración de la actividad económica y las dificultades de acceso al financiamiento”.

Familias y pymes, al frente de las adhesiones

El denominado Plan A, destinado a familias con hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados y a pequeños y medianos contribuyentes, concentra la mayor demanda, con 17.054 adhesiones. Del total, 10.192 corresponden a deudas por Patente Automotor, 4.023 al Impuesto Inmobiliario, 2.829 a Ingresos Brutos y 10 al Impuesto de Sellos.

En tanto, el Plan B, dirigido a contribuyentes con más de dos inmuebles o dos vehículos registrados, suma 5.072 solicitudes. De ellas, 2.815 corresponden a Patente Automotor, 2.245 al Impuesto Inmobiliario, 10 a Ingresos Brutos y 2 al Impuesto de Sellos.

El Plan C, destinado a grandes contribuyentes, registró principalmente adhesiones para regularizar deudas de Patente Automotor, con 171 solicitudes. A ellas se suman 6 correspondientes a Ingresos Brutos y 5 al Impuesto Inmobiliario. Por su parte, el Plan D, orientado a empresas con deudas en discusión administrativa o judicial, alcanzó 152 adhesiones: 69 por Patente Automotor, 44 por Ingresos Brutos y 39 por Impuesto Inmobiliario.

El Plan Especial de Pago también contempla un régimen específico para prestadores de Servicios Asistenciales para Personas con Discapacidad, quienes pueden regularizar sus deudas en hasta 36 cuotas y con un interés del 0 %.

Hasta el 30 de junio se contabilizaban 20 solicitudes, distribuidas entre Patente Automotor (9), Ingresos Brutos (5) e Impuesto Inmobiliario (6).

Cómo adherirse al Plan Especial de Pago

El trámite puede realizarse de manera digital a través del portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe.

1 - Generar la liquidación de la deuda

*Los contribuyentes deben ingresar al portal y generar la liquidación correspondiente al impuesto que desean regularizar.

*Para Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor, se debe seleccionar el trámite "Visualización y liquidación de deuda".

*Para Ingresos Brutos y Sellos, corresponde utilizar "Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda". En este caso, es necesario contar previamente con el servicio "API - Santa Fe - LDAE" habilitado en ARCA.

2- Seleccionar el Plan Especial de Pago

Una vez emitida la liquidación para Patente o Impuesto Inmobiliario, el sistema habilita la opción "Plan Especial de Pago 2026", desde donde podrá elegirse la cantidad de cuotas, visualizar el monto financiado, el valor de cada pago y el cronograma de vencimientos.

3- Completar la solicitud

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con la siguiente información:

*Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

*Correo electrónico.

*Teléfono de contacto.

*Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Una vez finalizado el trámite, el sistema permitirá descargar el formulario "Solicitud de convenios de pago en cuotas" y el comprobante correspondiente a la primera cuota.

El pago inicial podrá efectuarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos -tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (Debin) a través de PlusPagos-. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.