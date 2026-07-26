LRF: Unión continúa en la senda positiva. Triunfo en el debut del Clausura

Este domingo se completó el primer capítulo del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con siete compromisos.

Unión revalidó revalidó la credencial de candidato al imponerse por la mínima diferencia al "Celeste" rafaelino.

Todos los resultados del domingo

El resto de la cartelera dominical entregó marcadores muy parejos en cada rincón de la región:

Unión de Sunchales 1 (32m PT Kevin Muñoz) vs. Atlético de Rafaela 0

Ferrocarril del Estado 2 (17m PT Andrés Velazco y 14m ST Gabriel Wattier) vs. Peñarol 0

Sportivo Norte 3 (29m PT Baldaserre, 32m ST Heidegger y 43m ST Thiago Stefano) vs. Independiente de Ataliva 0

Atlético María Juana 1 (12m ST José Gómez) vs. Sportivo Ben Hur 1 (30m PT Luciano Ojeda)

Argentino Quilmes 1 (30m PT Facundo Blanco) vs. Deportivo Aldao 2 (41m PT Laureano Ferreyra y 31m ST Cristian Suárez e/c)

Argentino de Vila 2 (13m ST Danilo Colombani y 43m ST Andrés Grosso) vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas 2 (11m PT Fabricio Sacco Dosanto y 6m ST Alessandro Junco)

Deportivo Josefina 1 (24m PT Joaquín Varela) vs. Brown de San Vicente 1 (45m PT Bruno Benavídez)

Vale recordar que la fecha inaugural había comenzado el pasado jueves por la noche con dos adelantos:

9 de Julio 1 vs. Libertad de Sunchales 4 (Pau Epstein para el León; Jair Triverio, Fernando Maidana -2- y Marcos Quiroga para el Tigre).

Deportivo Tacural 2 vs. Sportivo Roca 2 (Thiago Strack -2- para el local; Lucas Guzmán y Camilo Morgada para la visita).