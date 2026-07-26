LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

#LRF: Unión continúa en la senda positiva. Triunfo en el debut del Clausura

El Bicho Verde, flamante campeón del Apertura, superó por 1 a 0 a Atlético de Rafaela en el estadio de la Avenida. El gol lo convirtió Kevin Muñoz a los 32 minutos de la etapa inicial.
Deportes - FútbolHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Plantel Union 26-7-26

Este domingo se completó el primer capítulo del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con siete compromisos.

Unión revalidó revalidó la credencial de candidato al imponerse por la mínima diferencia al "Celeste" rafaelino. 

Todos los resultados del domingo

El resto de la cartelera dominical entregó marcadores muy parejos en cada rincón de la región:

Unión de Sunchales 1 (32m PT Kevin Muñoz) vs. Atlético de Rafaela 0

Ferrocarril del Estado 2 (17m PT Andrés Velazco y 14m ST Gabriel Wattier) vs. Peñarol 0

Sportivo Norte 3 (29m PT Baldaserre, 32m ST Heidegger y 43m ST Thiago Stefano) vs. Independiente de Ataliva 0

Atlético María Juana 1 (12m ST José Gómez) vs. Sportivo Ben Hur 1 (30m PT Luciano Ojeda)

Argentino Quilmes 1 (30m PT Facundo Blanco) vs. Deportivo Aldao 2 (41m PT Laureano Ferreyra y 31m ST Cristian Suárez e/c)

Argentino de Vila 2 (13m ST Danilo Colombani y 43m ST Andrés Grosso) vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas 2 (11m PT Fabricio Sacco Dosanto y 6m ST Alessandro Junco)

Deportivo Josefina 1 (24m PT Joaquín Varela) vs. Brown de San Vicente 1 (45m PT Bruno Benavídez)

Vale recordar que la fecha inaugural había comenzado el pasado jueves por la noche con dos adelantos:

9 de Julio 1 vs. Libertad de Sunchales 4 (Pau Epstein para el León; Jair Triverio, Fernando Maidana -2- y Marcos Quiroga para el Tigre).

Deportivo Tacural 2 vs. Sportivo Roca 2 (Thiago Strack -2- para el local; Lucas Guzmán y Camilo Morgada para la visita).

Te puede interesar
Festejo Campeon Apertura 18-7-26 2

#LRF: ¡Unión fue el mejor de todos en el Torneo Apertura!

Jorge Tribouley
Deportes - Fútbol18 de julio de 2026
Esta tarde, el Bicho Verde se consagró Campeón del Apertura liguista en la máxima categoría al derrotar por 3 a 1 a Libertad de Estación Clucellas. Tremenda campaña del equipo dirigido por el entrenador Marcelo Milanese: ganó 13 de los 17 encuentros disputados, líder en goles convertidos (44) y el arco menos vencido (13). 
Lo más visto
Lazo

Pablo Andres Herrera "Paito"

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas Sunchales22 de julio de 2026
Falleció el miércoles 22 de julio en la localidad de Sunchales, a la edad de 45 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:00 y las 10:00 del jueves 23, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Perú 358. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias