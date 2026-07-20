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La Selección argentina regresa al país, pero sin Messi

La delegación arribará alrededor de las 19:00, pero el capitán del equipo nacional y otros futbolistas no son parte de la misma. El Gobierno aclara que hoy no habrá festejos y organiza una recepción protocolar en Ezeiza.
Deportes - FútbolHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

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La Selección argentina regresará este lunes al país tras la derrota frente a España en la final del Mundial, pero trascendió que no todos los futbolistas son parte de la delegación, entre ellos, el capitán del equipo nacional, Lionel Messi, quien se quedó en Estados Unidos, país en el que vive.

La delegación volverá al país en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentina con el Airbus 330-202 matrícula LV-KAN que salió de Nueva York a las 7:17 (8:17 de Argentina) y se estima que arribará alrededor de las 19:00.

En tanto, se indicó que se estima que se desplegará un operativo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con dos controles, uno ubicado en la Autopista Richieri y el segundo la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery, por donde solo serán habilitados a circular las tripulaciones, quienes tengan credenciales de acceso y las personas que posean pasajes.

Por otro lado, se supo que no todos los futbolistas se subieron al avión, ya que, algunos irán directamente a los países europeos en los que viven para sumarse a sus equipos o disfrutar unos días libres.

Aunque no dieron detalles de quiénes son los que viajarán en el avión, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se quedaron en Estados Unidos, país en el que viven, mientras que los que retornarían al país serían los que se desempeñan en el fútbol argentino.

La AFA había indicado en un comunicado publicado este domingo, la AFA informó: "Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso".

No habrá celebraciones

El Gobierno nacional confirmó que no habrá celebraciones por el regreso de parte del plantel de la Selección argentina y dijo que solo se realizará una recepción en Ezeiza, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales. 

Agencia NA

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