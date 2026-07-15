A pura garra, Argentina lo dio vuelta ante Inglaterra y es nuevamente finalista

Messi terminó el partido en andas. Reuters/Nathan Ray Seebeck

La Selección argentina le ganó 2-1 a su par de Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

Inglaterra se había puesto en ventaja en el inicio del complemento a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta la historia gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

De esta manera, la Argentina consiguió la clasificación a la gran final, donde se enfrentará con España, que este martes dio una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

Foto: Agencia NA (Florencia Arroyos)

Las formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Semifinal

Argentina – Inglaterra

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta)

Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU.)

Asistente 1: Corey Parker (EE.UU.)

Asistente 2: Kyle Atkins (EE.UU.)

VAR: Marco Di Bello (Ita)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Reece James; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el segundo tiempo: 10m. Anthony Gordon (I), 40m. Enzo Fernández (A) y 47m. Lautaro Martínez (A)..

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Nicolás González por Leandro Paredes (A), 27m. Ezri Konsa por Anthony Gordon (I), Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínes y Rodrigo de Paul por Giuliano Simeone (A), 36m. Lautaro Martínez por Niclás Tagliafico (A), 37m. Dan Burn por Reece James y Nico O´Reilly por Declan Rice (I), 49m. Ivan Toney por John Stones y Marcus Rashford por Djed Spence (I).

.Agencia NA