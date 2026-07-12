LRF: Unión ganó en San Vicente y está a un paso del título

Falleció el sábado 11 de julio en la localidad de Colonia Tacurales, a la edad de 68 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:30 y las 22:00, prosiguiendo el domingo 12, desde la 6:00 y hasta las 10:15, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Zona urbana s/n, Tacurales. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.