#LRF: Unión ganó en San Vicente y está a un paso del título
El Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol está a un solo paso de su desenlace y la expectativa es total. Esta semana se disputó la decimosexta fecha.
En uno de los adelantos más trascendentales de la jornada de sábado, Unión de Sunchales sacó a relucir su chapa de candidato y se quedó con una victoria de oro al vencer por 1 a 0 a Brown de San Vicente. El trámite fue sumamente parejo y disputado en la mitad de la cancha, pero la paridad se rompió a los 29 minutos del segundo tiempo gracias a la aparición de Facundo Bertero. Con este festejo, el elenco sunchalense alcanzó las 39 unidades y se volvió inalcanzable para Ben Hur (38) en este capítulo, dependiendo de sí mismo en el cierre del torneo.
Partidazo en el estadio aurinegro
El otro gran atractivo del sábado tuvo lugar en la "Ciudad del Cañón", donde Ferrocarril del Estado ratificó su gran presente al ganarle un encuentro electrizante a Libertad de Sunchales por 3 a 2.
El "Tigre" pegó primero por intermedio de Jair Triverio (27m PT), pero la visita reaccionó rápido con un tanto de Oscar Maldonado (30m PT). Antes del descanso, nuevamente Triverio (47m PT) puso en ventaja al dueño de casa. En el complemento, Ferro mostró su mejor versión y dio vuelta la historia con los gritos de Vázquez (17m ST) y Franco Villalba (35m ST) para quedarse con los tres puntos y trepar a las 30 unidades en la clasificación.
Así quedaron las posiciones: Unión 39 puntos; Ben Hur 38; Ferro 30; Independiente de Ataliva 28; Peñarol 26; Libertad 25; 9 de Julio, Dep. Tacural y Sp. Norte 24; Atlético de Rafaela y Argentino de Vila 22; Brown 21; Atlético María Juana 19; Quilmes 14; Dep. Josefina y Sp. Roca 13; Dep. Aldao 12; Libertad de Estación Clucellas 6.
PROXIMA FECHA (ÚLTIMA)
Peñarol vs. Sp. Roca
Dep. Aldao vs. Ben Hur
Argentino Quilmes vs. Libertad
Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela
Atlético María Juana vs. Independiente de Ataliva
9 de Julio vs. Brown de San Vicente
Unión de Sunchales vs. Libertad de Estación Clucellas
Sp. Norte vs. Dep. Tacural
Dep. Josefina vs. Argentino de Vila.