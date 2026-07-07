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Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras vencer a Egipto en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por el DT Lionel Scaloni enfrentará a Suiza que superó a Colombia por penales.
Deportes - FútbolHace 1 día NA
Festejo triunfo Argentina - Egipto 3
Lionel Messi festeja el gol de la igualdad en una remontada memorable argentina.
Agencia Noticias Argentinas (Xinhua).

La Selección argentina ya tiene definido cuándo volverá a presentarse en el Mundial 2026 tras superar a Egipto por 3-2 en los octavos de final y meterse entre los ocho mejores del certamen.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que sufrió de más para dejar atrás al elenco africano (tuvo que remontar un 2-0), afrontará ahora los cuartos de final con el objetivo de seguir en carrera hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El próximo compromiso de la Albiceleste será el sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium. El rival será Suiza, luego de la victoria en penales por 4-3 ante Colombia, tras igualar sin goles en el tiempo regular.

En caso de volver a imponerse, Argentina avanzará a las semifinales del Mundial, programadas para el miércoles 15 de julio. Allí enfrentará al ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra, dos de las selecciones que también continúan en la lucha por el título.

Si consigue superar esa instancia, la Selección disputará la gran final el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. En cambio, si cae en semifinales, jugará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio.

AgenciaNA

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