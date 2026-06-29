Mundial 2026: Qué países juegan los 16avos de final

El cuadro completo de los 16avos de final del Mundial 2026, comenzó este domingo y se extenderá hasta el viernes 3 de julio con un total de 16 encuentros.

La Selección argentina, que terminó como líder del Grupo J, jugará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar entre los 16 mejores del certamen.

La acción comenzó este con la victoria de Canadá, uno de los anfitriones, ante a Sudáfrica en Los Ángeles.

Este lunes 29 habrá tres partidos: Brasil vs. Japón (14:00) en Houston, Alemania vs. Paraguay (17:30) en Boston y Países Bajos vs. Marruecos (22:00) en Monterrey

La jornada del martes 30 tendrá los cruces entre Costa de Marfil y Noruega (14:00) en Dallas, Francia vs. Suecia (18:00) en Nueva Jersey y México vs. Ecuador (22:00) en el Estadio Azteca.

El miércoles 1° de julio será el turno de Inglaterra vs. República Democrática del Congo (13:00) en Atlanta, Bélgica vs. Senegal (17:00) en Seattle y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00) en San Francisco.

Los cruces continuarán el jueves 2 de julio con España vs. Austria (16:00) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20:00) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.

Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.

Cronograma completo de los 16avos de final

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – 14:00

Alemania vs. Paraguay – 17:30

Países Bajos vs. Marruecos – 22:00

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00

Francia vs. Suecia – 18:00

México vs. Ecuador – 22:00

Miércoles 1° de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

Bélgica vs. Senegal – 17:00

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00

Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio

Suiza vs. Argelia – 00:00

Australia vs. Egipto – 15:00

Argentina vs. Cabo Verde – 19:00

Colombia vs. Ghana – 22:30

Agencia NA