LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

#LRF: El Cañonero festejó en Barranquitas

Este domingo, Libertad se impuso 2 a 1 como visitante ante Sportivo Norte. Fernando Maidana y Marcos Quiroga fueron los artilleros aurinegros.
Deportes - FútbolHace 15 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Ezequiel-Saavedra-vs.-Sp.-Norte
Foto archivo. Gentileza Prensa Club Libertad

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol completó este domingo su tercer capítulo con una tarde repleta de goles, emociones y partidos de alto voltaje en los distintos estadios de la ciudad y la región.

En el duelo estelar disputado en el norte rafaelino, Libertad de Sunchales se impuso 2 a 1 como visitante ante Sportivo Norte. El "Negro" madrugó con el gol de Espíndola al minuto de juego, pero el "Cañonero" lo dio vuelta por intermedio de Fernando Maidana y Marcos Quiroga. El local sufrió la expulsión de Fernando Ludueña en el complemento.

Otros resultados

En el "Germán Soltermam", 9 de Julio venció 3 a 2 a Peñarol en un partidazo repleto de incidencias. 

En tanto, en la localidad de Josefina, Atlético de Rafaela no pudo romper el cero e igualó singoles frente a Deportivo Josefina.

En Tacural, el dueño de casa Deportivo Tacural aplastó 5 a 1 a Brown de San Vicente con un doblete de Thiago Strack y los tantos de Andrés Mandrille, Ezequiel Lastra (de penal) y Elías Lucero (Marcos Pedrozo descontó para la visita).

En Vila, Independiente de Ataliva dio la nota tras golear 6 a 1 a Argentino de Vila gracias a las conquistas de Alberto Ciro, Julián Ricarte, Axel Blanco, Agustín Costamagna, Bruno Villalba y Martín Velásquez (Matías Manelli anotó para el local).

Por último, en la provincia del sudoeste departamental, Atlético María Juana superó 3 a 1 a Deportivo Aldao con goles de Mariano Racca, Mauro Lora y Maximiliano Weisheim (Laureano Ferreyra descontó para Aldao, que sufrió la roja de Alejandro Acuña).

Todos los resultados de la 3° Fecha

  • Unión de Sunchales 3 vs. Ben Hur 0 (Jugado el jueves)
  • Ferrocarril del Estado 3 vs. Argentino Quilmes 1 (Jugado el viernes)
  • Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 0 vs. Sportivo Roca 2 (Jugado el viernes)
  • Deportivo Josefina 0 vs. Atlético de Rafaela 0
  • Sportivo Norte 1 vs. Libertad de Sunchales 2
  • 9 de Julio 3 vs. Peñarol 2
  • Deportivo Tacural 5 vs. Brown de San Vicente 1
  • Argentino de Vila 1 vs. Independiente de Ataliva 6
  • Atlético María Juana 3 vs. Deportivo Aldao 1

imagen

Te puede interesar
Clasico 2-8-26 2

#LRF: El clásico terminó empatado pero no fue para nada aburrido

Jorge Tribouley
Deportes - Fútbol03 de agosto de 2026
Libertad y Unión terminaron 2 a 2 en el "Dr. Plácido Tita". Marcos Quiroga abrió la cuenta para el aurinegro. Marcos Froimovich y Brian Nellen revirtieron la desventaja. Pero apareció nuevamente el experimentado  Quiroga para establecer la igualdad. En un final para el infarto, el arquero albiverde Lautaro Romero atajó un penal en tiempo de descuento.
Lo más visto
Sesion 6-8-26

Readecuación de la tasa municipal: La oposición reconoció el déficit pero autorizó una actualización menor a la solicitada por el Ejecutivo

Jorge Tribouley
CiudadEl viernes
En la sesión desarrollada este jueves en el Concejo Municipal, los 3 ediles no oficialistas impusieron su proyecto con el doble voto del Presidente. Los bloques Justicialista y de La Libertad Avanza autorizaron un incremento cercano al 40% de lo solicitado por el Ejecutivo. El intendente Pinotti ya promulgó la Ordenanza y la modificación del tributo estará vigente en agosto.
Lazo

Carina Andrea Chicco

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl viernes
Falleció el jueves 6 de agosto en la localidad de Rafaela, a la edad de 49 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Moisés Ville, entre las 7:00 y las 15:30 de este viernes 7, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en la Parroquia de Moisés Ville. Casa de Duelo: Teodoro Herthz 519, Moisés Ville. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias