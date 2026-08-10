#LRF: El Cañonero festejó en Barranquitas
El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol completó este domingo su tercer capítulo con una tarde repleta de goles, emociones y partidos de alto voltaje en los distintos estadios de la ciudad y la región.
En el duelo estelar disputado en el norte rafaelino, Libertad de Sunchales se impuso 2 a 1 como visitante ante Sportivo Norte. El "Negro" madrugó con el gol de Espíndola al minuto de juego, pero el "Cañonero" lo dio vuelta por intermedio de Fernando Maidana y Marcos Quiroga. El local sufrió la expulsión de Fernando Ludueña en el complemento.
Otros resultados
En el "Germán Soltermam", 9 de Julio venció 3 a 2 a Peñarol en un partidazo repleto de incidencias.
En tanto, en la localidad de Josefina, Atlético de Rafaela no pudo romper el cero e igualó singoles frente a Deportivo Josefina.
En Tacural, el dueño de casa Deportivo Tacural aplastó 5 a 1 a Brown de San Vicente con un doblete de Thiago Strack y los tantos de Andrés Mandrille, Ezequiel Lastra (de penal) y Elías Lucero (Marcos Pedrozo descontó para la visita).
En Vila, Independiente de Ataliva dio la nota tras golear 6 a 1 a Argentino de Vila gracias a las conquistas de Alberto Ciro, Julián Ricarte, Axel Blanco, Agustín Costamagna, Bruno Villalba y Martín Velásquez (Matías Manelli anotó para el local).
Por último, en la provincia del sudoeste departamental, Atlético María Juana superó 3 a 1 a Deportivo Aldao con goles de Mariano Racca, Mauro Lora y Maximiliano Weisheim (Laureano Ferreyra descontó para Aldao, que sufrió la roja de Alejandro Acuña).
Todos los resultados de la 3° Fecha
- Unión de Sunchales 3 vs. Ben Hur 0 (Jugado el jueves)
- Ferrocarril del Estado 3 vs. Argentino Quilmes 1 (Jugado el viernes)
- Sportivo Libertad (Estación Clucellas) 0 vs. Sportivo Roca 2 (Jugado el viernes)
- Deportivo Josefina 0 vs. Atlético de Rafaela 0
- Sportivo Norte 1 vs. Libertad de Sunchales 2
- 9 de Julio 3 vs. Peñarol 2
- Deportivo Tacural 5 vs. Brown de San Vicente 1
- Argentino de Vila 1 vs. Independiente de Ataliva 6
- Atlético María Juana 3 vs. Deportivo Aldao 1