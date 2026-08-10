LRF: El Cañonero festejó en Barranquitas

En la sesión desarrollada este jueves en el Concejo Municipal, los 3 ediles no oficialistas impusieron su proyecto con el doble voto del Presidente. Los bloques Justicialista y de La Libertad Avanza autorizaron un incremento cercano al 40% de lo solicitado por el Ejecutivo. El intendente Pinotti ya promulgó la Ordenanza y la modificación del tributo estará vigente en agosto.