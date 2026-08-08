Videos falsos con IA usan la identidad de Cormillot, López Rosetti y otros médicos para vender tratamientos sin evidencia

“Un médico argentino revela el secreto natural para las articulaciones”. Con esta promesa, un video en Facebook promociona una “bebida milagrosa” contra los dolores articulares. Lo que llama la atención son sus supuestos protagonistas: el nutricionista Alberto Cormillot, el periodista, y también médico, Nelson Castro, y hasta el ex futbolista Gabriel Batistuta.

Sin embargo, nada de lo que se ve es real: sus rostros y voces fueron clonados mediante inteligencia artificial (IA) para hacerles decir cosas que nunca dijeron.

Chequeado detectó anuncios en Facebook que utilizan la identidad de médicos reconocidos y otras figuras públicas para promocionar supuestos tratamientos que no cuentan con aval científico. Se trata de una modalidad de estafa cada vez más frecuente que aprovecha la confianza que generan profesionales conocidos para vender productos de salud.

El fenómeno se suma a otra tendencia registrada por este medio: la proliferación de supuestos médicos generados íntegramente con inteligencia artificial que difunden consejos médicos falsos en YouTube y TikTok.

La falsa entrevista de Cormillot, Castro y Batistuta

El anuncio que circuló a través de Facebook era un video de 5 minutos que supuestamente mostraba a Castro, Batistuta y Cormillot promocionando un “remedio natural” para el dolor de las articulaciones.

La pieza comienza con un supuesto Nelson Castro que asegura que Batistuta denunció a la industria farmacéutica por intentar ocultar una bebida desarrollada por Cormillot para eliminar los dolores articulares e incluso frenar el envejecimiento.

Luego aparece un supuesto Batistuta, quien cuenta que sufrió dolores articulares durante años hasta que probó “una bebida especial del doctor Alberto Cormillot”. Finalmente, un falso Cormillot se presenta como el creador del producto e invita a ingresar al anuncio para conocer más.

Pero todo esto es falso. No hay registros de que Castro, Batistuta o Cormillot hayan realizado esas declaraciones ni de que hayan promocionado el producto. Las imágenes y voces fueron generadas con IA.

Además, el enlace incluido en el anuncio redirigía a una página web inaccesible. Desde un celular, en cambio, llevaba a Amazon, aunque sin identificar un producto específico.

En diálogo con este medio, Alberto Cormillot confirmó que el video es “totalmente falso”. Y detalló: “No es mi voz. Mi voz es bastante conocida porque la gente me ha escuchado durante muchos años en radio y televisión.”

El médico especialista en nutrición y obesidad señaló, además, que no es la primera vez que utilizan su identidad para crear este tipo de contenidos que repiten las mismas falsas narrativas: presentan un producto “maravilloso” o “sin contraindicaciones” y apelan a teorías conspirativas sobre supuestos intereses económicos que impedirían que estos tratamientos lleguen al paciente: “El argumento conspiranoide funciona”.

También usan la imagen de López Rosetti

Chequeado también detectó que, hasta el 29 de julio de 2026, había al menos 5 anuncios activos en Facebook que usaban la imagen del médico Daniel López Rosetti para promocionar un “nuevo descubrimiento español” que permitiría decirle “adiós al vientre y la celulitis”.

Sin embargo, no hay registros de que López Rosetti haya promocionado este producto en sus redes sociales oficiales o en medios de comunicación fidedignos. En su conversación con este medio, el médico confirmó que los anuncios “son totalmente falsos”.

“No hago publicidades de medicamentos de ningún tipo, no lo hice nunca. Quien me conoce sabe que no es cierto. Pero bueno, es el poder de las redes, el poder de la imagen (…). Con la IA evidentemente tienen una capacidad enorme, porque de golpe aparezco con periodistas: con Marcelo Bonelli, con Rodolfo Barili, con muchos otros. Perdí la cuenta, es más, tengo una denuncia hecha en Comodoro Py”, indicó.

Para López Rosetti, médico especialista en clínica médica y cardiólogo, el uso de su imagen para este tipo de contenidos constituye un delito, pero además puede tener consecuencias concretas sobre la salud de quienes los ven: “Es muy grave porque en general ofrecen curas milagrosas y muchas personas dejan los tratamientos habituales. Muchas personas gastan el dinero que no tienen en curas que no existen”.

No es la primera vez que el médico denuncia este tipo de maniobras. En agosto de 2025, luego de que circulara un video generado con IA en el que aparecía junto a una supuesta declaración de Fito Páez sobre un tratamiento para los dolores articulares, López Rosetti advirtió que estaban utilizando su imagen y su nombre sin autorización para crear noticias falsas y vender medicamentos que nunca recomendó, prescribió ni comercializó.

Otros médicos denuncian la misma maniobra

El uso de la imagen de médicos para promocionar productos sin su autorización tampoco es nuevo. El cardiólogo Jorge Tartaglione y el neurólogo Conrado Estol también denunciaron casos en los que sus rostros o fragmentos de entrevistas fueron utilizados para vender productos de salud.

En octubre de 2025, Tartaglione alertó sobre un sitio web falso que imitaba la estética de un medio de comunicación y utilizaba su imagen para promocionar un antiparasitario. “Me llamaron como 20 personas por el tema del antiparasitario que se estaba vendiendo y de golpe era un parasitólogo famoso”, contó a Chequeado.

Dos meses antes de la publicación de esta nota, según relató el especialista, volvió a encontrarse con un caso similar: un anuncio en Facebook utilizaba su imagen para promocionar “un componente para dejar de fumar”.

Por su parte, Estol denunció que su rostro y fragmentos de entrevistas habían sido utilizados en anuncios generados con inteligencia artificial para promocionar un suplemento.

“Yo jamás hice una promoción de una marca que se vendiera, jamás. Y me lo hicieron, lo denunciamos y la sacaron, y no volvió a aparecer que yo sepa. Pero es un tema con muchísimas aristas”, señaló a este medio.

El neurólogo también destacó una de las dificultades que plantea este tipo de fraude: identificar a los responsables detrás de los contenidos.

“Al ser todo creado por IA no había ningún lugar, ningún humano, nada encontrable a quien uno pudiera reclamarle, no te digo demandar, pero ni siquiera reclamar. Aparece esa información falsa y no tenés a quién o contra quién ir para decirle que deje de hacer eso, porque es fraude, no es correcto, es ilegal”.

Qué dice Meta sobre los anuncios

Este medio reportó a Meta los anuncios que suplantaban la identidad de Cormillot, Castro y López Rosetti. Desde la compañía señalaron: “No permitimos contenido que busque engañar o estafar a las personas. Revisamos el material señalado por Chequeado y tomamos acción contra las cuentas y anuncios involucrados”.

Meta agregó que durante 2025 eliminó más de 159 millones de anuncios fraudulentos en todo el mundo y que el 92% fueron retirados de manera proactiva, antes de ser denunciados. También indicó que las denuncias por este tipo de anuncios cayeron más de un 55% y que continúa invirtiendo en tecnología de detección y en mecanismos de verificación de anunciantes.

Cómo detectar un video con IA que suplanta a un médico

Hay algunas señales que pueden ayudar a identificar un contenido manipulado. Una de ellas es la sincronización entre los labios y la voz, además de la entonación y las pausas al hablar.

También conviene observar los movimientos de la persona y el fondo de la imagen. Los contenidos generados con IA pueden presentar movimientos poco naturales, cambios en los rasgos o errores en distintos elementos de la escena.

Otro paso es analizar el contexto: ¿el contenido coincide con el tono y el estilo habitual del médico? ¿La persona realmente suele promocionar ese tipo de productos? Si algo parece fuera de lugar o poco probable, puede tratarse de un deepfake.

También es importante verificar la fuente: quién publica el contenido, si se trata de una cuenta oficial o verificada y qué información ofrece sobre el producto. López Rosetti advierte que las páginas que promocionan este tipo de tratamientos engañosos son muy difíciles de rastrear: “Hay páginas que están ancladas en países como Singapur, en distintas partes, y desaparecen a la semana”.

Por último, hay que prestar atención al propio mensaje. Los contenidos engañosos sobre salud suelen repetir las mismas narrativas: prometen curas rápidas o “milagrosas”, aseguran que un único alimento o producto sirve para tratar enfermedades diferentes o apelan a teorías conspirativas con frases como: “los médicos no quieren que sepas la verdad”.

López Rosetti recomienda no tomar decisiones de salud a partir de este tipo de contenidos y verificar siempre la información en fuentes oficiales y confiables, como organismos sanitarios, sociedades científicas o profesionales reconocidos.

“La cura milagrosa no existe. Toda cuestión de salud tiene que ver con una consulta médica disciplinada y ordenada. En términos de redes sociales, siempre hay que verificar la fuente, que sean fuentes oficiales, sociedades científicas, validadas; es decir, no creer directamente en lo que ahí se ve”.