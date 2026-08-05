Abren la convocatoria para el XIV Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado de Bahía Blanca Plaza Shopping y Cooperativa Obrera

Bahía Blanca Plaza Shopping y Cooperativa Obrera anunciaron la apertura de la convocatoria para el XIV Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado, una propuesta que busca promover la producción artística y fortalecer el desarrollo cultural en la amplia región de influencia de ambas instituciones.

La inscripción estará habilitada del 1 al 31 de agosto de 2026 y podrá realizarse de manera gratuita. La iniciativa está dirigida a artistas plásticos mayores de 18 años con residencia permanente en los partidos y departamentos comprendidos dentro del área de cobertura de la Cooperativa Obrera, que incluye localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Cada participante podrá presentar una única obra inédita, realizada hace menos de dos años, en alguna de las disciplinas admitidas: pintura, dibujo, escultura o grabado. Las piezas deberán ajustarse a las dimensiones y condiciones establecidas en el reglamento del certamen.

Etapas del salón

Una vez finalizada la inscripción, el jurado realizará una selección virtual entre el 1 y el 6 de septiembre. Los artistas elegidos serán anunciados el 8 de septiembre a través de las redes sociales de los organizadores y del sitio oficial del salón.

Posteriormente, las obras seleccionadas deberán enviarse a Bahía Blanca entre el 14 y el 30 de septiembre, mientras que la exposición se desarrollará del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2026 en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.

Un jurado de reconocida trayectoria

La evaluación estará a cargo de tres destacados referentes de las artes visuales argentinas: la artista y docente Florencia Cabeza, el artista visual Yaya Firpo, reconocido por su trabajo en dirección de arte y vestuario para cine, teatro y televisión, y el muralista Omar Sirena, con más de tres décadas de trayectoria y obras distribuidas en Argentina y otros países de Latinoamérica.

Premios

El certamen otorgará importantes premios adquisición:

Primer Premio: $3.000.000.

Segundo Premio: $1.500.000.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el lunes 19 de octubre, a las 19, en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping, ubicado en Sarmiento 2153, en la ciudad de Bahía Blanca.

Cómo inscribirse

La inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través del formulario disponible en el sitio oficial de la Cooperativa Obrera. En ese mismo espacio también pueden consultarse las bases y condiciones completas del salón o solicitar mayor información mediante el correo electrónico del Área de Cultura de la institución.

Con esta nueva edición, Bahía Blanca Plaza Shopping y Cooperativa Obrera renuevan su compromiso con la promoción del arte y la difusión del talento de artistas de una extensa región del país, consolidando un espacio que año tras año reúne a creadores de distintas disciplinas y fortalece el vínculo entre la producción artística y la comunidad.