La elaborada trama detrás de la falsa noticia de Messi y Caputo: Cuáles son los engaños que usan para captar dinero

La estafa recurre a figuras como Lionel Messi, el empresario Marcos Galperín y el ministro de Economía Luis Caputo

Una maniobra de engaño digital utiliza publicaciones patrocinadas y páginas web clonadas para simular notas periodísticas. La estafa recurre a figuras como Lionel Messi, el empresario Marcos Galperín y el ministro de Economía Luis Caputo con el fin de direccionar a las víctimas hacia un sitio de falsas inversiones denominado Valdoria Bitex.

El ardid se sostiene en la fabricación de un hecho inexistente: un supuesto desplante de Messi a Caputo tras un partido de la Selección Argentina contra Jordania en Dallas. Según la falsa publicación, la tirantez se habría originado porque el Ministerio de Economía intentó frenar una herramienta financiera desarrollada por el futbolista y el fundador de Mercado Libre.

La falsa narrativa del conflicto deportivo y político

Para dar credibilidad al relato, los creadores del contenido inventaron un partido benéfico en el estadio El Monumental ante 67.000 espectadores, donde supuestamente jugaron exfutbolistas y niños de Rosario luciendo camisetas de la plataforma.

Imagen falsa, creada con IA

La nota fraudulenta incluye además una entrevista ficticia realizada por el periodista Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN. En dicho diálogo inventado, se presentan argumentos sobre el funcionamiento de un algoritmo de inteligencia artificial que promete ejecutar microoperaciones diarias en acciones, divisas y commodities.

Promesas de rendimiento y casos de éxito ficticios

La plataforma exige un ingreso mínimo de 140.000 pesos y promete rendimientos garantizados que parten desde 1.900.000 pesos mensuales, elevándose hasta 14.000.000 pesos mediante un denominado "Paquete de Crecimiento".

Como método de persuasión, el texto apela a historias de vida fabricadas, como la de un supuesto mecánico de Rosario llamado Diego Romero y el diario personal de un asistente de cámara llamado Matías Soria. En este último caso, se detallan supuestos cobros semanales en el Banco Nación por montos de hasta 3.450.000 pesos.

Falsos avales de figuras públicas y comprobantes bancarios

El esquema engañoso incorpora publicaciones falsas atribuidas al empresario Elon Musk en la red social X, un supuesto comunicado favorable de la Oficina del Presidente bajo la órbita de la CNV y análisis de un economista exintegrante de JP Morgan.

Asimismo, la página despliega una sección de comentarios con imágenes editadas de comprobantes de transferencias en entidades como Banco Galicia, BBVA, Banco Provincia y Mercado Pago, buscando simular que los usuarios reciben dinero de manera periódica a través de Valdoria Bitex S.A.