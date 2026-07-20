El aire frío se hace sentir: Cuándo volverán a subir las temperaturas

El ingreso de aire frío ya se hace sentir en toda la provincia de Santa Fe y marcará las condiciones meteorológicas durante el comienzo de la semana. De acuerdo con el informe del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT (CMMC-SAT), el ambiente continuará fresco y ventoso, con temperaturas acordes a la época del año. Las mínimas oscilarán entre los 8°C y los 11°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 11°C y 16°C, con variaciones según cada región de la provincia. Además, el cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado durante gran parte de la semana.

Lloviznas en el comienzo de la semana en Santa Fe Entre el lunes y el miércoles, la atmósfera se mantendrá algo inestable. En ese período podrían registrarse lluvias débiles o lloviznas aisladas, alternadas con mejoramientos temporarios. El organismo aclaró que no se esperan acumulados significativos de precipitaciones, por lo que los eventos previstos serán de baja intensidad.

El viento soplará inicialmente desde el sector sur, reforzando el descenso de las temperaturas. Desde el miércoles comenzará a rotar al noreste, favoreciendo el ingreso de aire más templado. A partir del jueves y hasta el sábado, las condiciones tenderán a estabilizarse y no se pronostican lluvias.

En ambos casos podrían registrarse ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora, especialmente en sectores abiertos.