LRF: ¡Unión fue el mejor de todos en el Torneo Apertura!

El plantel albiverde de Primera División dirigido por el entrenador Marcelo Milanese dependía de si mismo para adueñarse del primer título 2026 de la Liga Rafaelina y no lo desaprovechó en la tarde del sábado en el estadio de la Avenida.

A pesar de sufrir en el inicio porque la visita convirtió a los 10' a través de Ignacio Fissore, en el resto del partido manejó el trámite con absoluta autoridad. Kevin Muñoz a los 43' y Facundo Bertero 4 minutos más tarde, en tiempo de descuento, le permitieron al dueño de casa retirarse al vestuario con una mínima ventaja. El propio Kevin Muñoz pondría cifras definitivas a los 16' del complemento.

Tremenda campaña del Bicho Verde que termina con 42 unidades, a 3 puntos de su más inmediato perseguidor, Ben Hur de Rafaela. Además fue el equipo que tuvo el mejor récord (13 ganados en 17 encuentros), más goles convertidos (44) y el arco menos vencido (13). Estadísticas que sustentan a este indiscutible Campeón liderado por el experimentado DT Marcelo Milanese.

El Cuerpo Técnico del plantel Campeón del Torneo Apertura

En Reserva los puntos se quedaron en casa, fue victoria 2 a 0 con goles de Ezequiel González y Jeremías Magliano.

Otros resultados:

En Aldao, Ben Hur debía ganar y esperar que no lo haga Unión, pero "La BH" apenas pudo empatar 2 a 2 frente al dueño de casa.

En el estadio "Agustín Giuliani", en un verdadero partidazo, Quilmes se lo dio vuelta a Libertad de Sunchales y le ganó 3 a 2. Ignacio Bonamino, Alejandro Fumilla y Facundo Blanco, de tiro penal, los goles cerveceros. Jair Triverio, con un doblete, marcó para los sunchalenses.

En María Juana, Atlético goleó 5-2 a Independiente de Ataliva.

Por último, Argentino de Vila se impuso 2-1 en su visita al Deportivo Josefina.