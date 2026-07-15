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#LRF: Ya se conoce el día que jugará Unión con la chance de coronarse Campeón

Se juega la última fecha del Torneo Apertura y el Bicho Verde, que depende de sí mismo para obtener el título, recibe a Sportivo Libertad de Estación Clucellas.
Deportes - FútbolHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Plantel 5-7-26

Este martes quedó oficialmente diagramado el programa de partidos para un fin de semana que promete ser histórico. La Primera A disputará su decimoséptima y última fecha del Torneo Apertura con una definición apasionante.

Unión va por la gloria

La pelea por el título de la máxima categoría se reduce a dos candidatos en un escenario al rojo vivo: Unión de Sunchales llega como líder con 39 puntos y el escolta, Sportivo Ben Hur, lo persigue de cerca con 38 unidades.

El "Bicho Verde" depende de sí mismo y gritará campeón si consigue un triunfo en su casa. Un dato no menor: además de jugar de local enfrentará a Sportivo Libertad de Estación Clucellas, el peor equipo de la competencia. Marcha último, con solo un triunfo en 16 partidos jugados. Un escenario muy favorable para el albiverde que jugará este sábado 18, a las 15:30, en el estadio de la Avenida.

Por su parte, la "BH" está obligada a sumar de a tres como visitante y esperar un traspié del puntero. En caso de que se registre una combinación de resultados que los iguale en el primer puesto (si Unión pierde y Ben Hur empata, ambos quedarían con 39 puntos), el reglamento estipula que deberán disputar un partido desempate en cancha neutral para definir al gran campeón del Apertura.

Programa de Partidos

PRIMERA A (Fecha 17 - Última del Apertura)

Jueves 16/07 (Adelanto)

Horarios: 20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera

  • 9 de Julio vs. Brown de San Vicente

Viernes 17/07 (Adelantos)

Horarios: 20:00 hs Reserva | 21:30 hs Primera

  • Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela
  • Sportivo Norte vs. Deportivo Tacural

Horarios: 20:30 hs Reserva | 22:00 hs Primera

  •  Peñarol vs. Sportivo Roca

Sábado 18/07 (Toda la definición)

Horarios: 14:00 hs Reserva | 15:30 hs Primera

  • Unión de Sunchales vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas
  • Deportivo Aldao vs. Sportivo Ben Hur
  • Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales
  • Atlético María Juana vs. Independiente de Ataliva
  • Deportivo Josefina vs. Argentino de Vila
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