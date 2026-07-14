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La inflación fue del 1,9% en junio de 2026, el dato más bajo en 10 meses

El rubro que más subió en junio de 2026 fue el de Recreación y Cultura, que mostró un incremento del 4,2% como consecuencia del aumento en los paquetes de turismo. Alimentos y bebidas, el de mayor incidencia en el IPC, tuvo una suba del 1,3%.
PaísHace 1 horaJorge TribouleyJorge Tribouley

Verduleria

Luego de 9 meses, la inflación volvió a perforar el piso del 2% y se ubicó en el 1,9% en junio de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Se trata del dato más bajo desde agosto de 2025, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) también fue del 1,9%. A partir de entonces se produjo un recalentamiento del proceso inflacionario que se extendió hasta marzo, cuando la inflación llegó al 3,4%. Desde entonces, el IPC lleva 3 meses consecutivos de caída. 

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Con el 1,9% registrado en junio, la inflación del primer semestre de 2026 ascendió al 16,8%, mientras que la variación interanual fue del 33,5%. 

Recreación y Cultura fue el rubro que más aumentó, empujado por el turismo

El rubro que más subió en junio de 2026 fue el de Recreación y Cultura, que mostró un incremento del 4,2% como consecuencia del aumento en los paquetes de turismo, según el INDEC. 

Le siguieron los servicios públicos (3,3%), la salud (2,9%) y las bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%). 

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El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el de mayor incidencia en el IPC, mostró un incremento del 1,3% y fue, junto con Comunicación (0,9%) y Vestimenta (0,4%), uno de los rubros con menor aumento en junio de 2026. 

A nivel categorías, los precios estacionales aumentaron un 3,4%, mientras que los regulados (productos cuyo valor depende de una decisión oficial) subieron un 2,3% y la inflación núcleo (que contiene aquellos bienes y servicios que no dependen de factores estacionales), 1,6%. 

Por regiones, el nivel más alto de inflación se registró en la Pampeana, con el 2%. Le siguieron el Gran Buenos Aires y el Noreste (1,9%), el Noroeste (1,7%), y la Patagonia y Cuyo (1,6%). 

La reacción oficial al dato de inflación de junio

Tras la publicación del dato, el ministro de Economía Luis Caputo destacó en X que la de junio fue “la inflación más baja en 10 meses”. 

El funcionario agregó: “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. 

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