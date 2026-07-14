Causa Skanska: Condenaron a Julio De Vido y José López a 5 años de prisión por coimas y administración fraudulenta

La causa “Skanska” fue uno de los primeros casos de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 condenó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a 5 años de prisión en la causa “Skanska”, uno de los primeros casos de corrupción de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. También dictó la misma condena al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.

Los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez -quien votó en disidencia respecto de la calificación y el monto de las penas- los consideraron responsables de los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También fueron condenados directivos y gerentes de Skanska y responsables de la firma Infinity Group. El tribunal ordenó el decomiso de $ 48 millones.

Los fundamentos de la sentencia, que aún no se encuentra firme, se conocerán el 22 de septiembre.

¿Cómo comenzó el caso Skanska?

La causa “Skanska” se inició en 2005 y se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras de extensión de los gasoductos Norte y Sur. En ese momento el caso fue investigado por el ex juez y actual intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli. Cuando Montenegro asumió como ministro de Seguridad porteño, la investigación quedó en manos de Norberto Oyarbide.

Sin embargo, en mayo de 2008 la Sala I de la Cámara Federal porteña declaró nula una grabación en la que un director de Skanska admitía el pago de coimas a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos, fideicomiso del Banco Nación que fue creado para gerenciar la obra. Con la nulidad de esta prueba, todos los imputados fueron sobreseídos en 2011.

En abril de 2016, sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal validó la utilización de esa grabación. Por eso, Stornelli sostuvo que el cierre de la causa fue producto de un “claro error esencial del Tribunal” y pidió la reapertura del expediente. El juez federal Sebastián Casanello aceptó y en 2017 procesó a De Vido y a López.

¿Qué se investigó concretamente?

La causa analizó las contrataciones realizadas entre 2004 y 2006 para ampliar la capacidad de transporte de gas natural. Según la acusación fiscal, funcionarios nacionales direccionaron adjudicaciones para favorecer a determinadas empresas. A cambio, directivos de Skanska habrían pagado coimas.

Para ocultar la salida del dinero, la empresa simuló operaciones con 23 firmas que emitieron facturas por servicios inexistentes. Los fondos eran retirados mediante cheques y operaciones financieras y, según la fiscalía, parte de ese dinero regresaba en efectivo para ser entregado a funcionarios.

También se investigaron sobreprecios y una administración fraudulenta de los fondos destinados a las obras.

El juicio y las condenas

Casanello elevó la causa a juicio oral en 2019. El proceso oral tuvo su inicio en abril de 2024, con De Vido, López y Ulloa en el banquillo. Además, entre los acusados estaban 9 directivos de la empresa Skanska y 17 representantes de otras empresas.

A más de 2 años del comienzo del proceso, hoy el Tribunal Oral leyó el veredicto: condenó a los 3 ex funcionarios a 5 años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta en perjuicio del Estado y dictó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos de los 3 acusados.

Además, los magistrados condenaron a 4 años de prisión a 3 directivos de Skanska por considerarlos coautores del delito de cohecho activo y partícipes necesarios en la administración fraudulenta. Son: Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate. Por su parte, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba, gerentes de la compañía, fueron condenados a 3 años de prisión.

El contador Alfredo Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group, Adrián López, fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional.

Además, el tribunal ordenó el decomiso de $ 48 millones, un monto que será actualizado al momento en que quede firme la condena.