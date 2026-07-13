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Crimen durante los festejos por la Selección en San Francisco: Identificaron al presunto autor

Matías Gerardo Ochong fue asesinado de tres disparos y la principal hipótesis es un ajuste de cuentas. El principal acusado es un sujeto de 25 años conocido como “Manay”.
PolicialesHace 12 horas NA

Asesinato en San Francisco 1

El presunto autor del crimen de Matías Gerardo Ochong, el joven asesinado durante los festejos por la victoria de la Selección argentina en la provincia de Córdoba, fue identificado y se ordenó su captura. La víctima recibió tres disparos en medio del caos y la principal hipótesis es un ajuste de cuentas.

Fuentes periodísticas le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el principal acusado del asesinato de Ochong es Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido como “Manay”.

Su identidad se logró establecer luego del análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la declaración de testigos que presenciaron el momento del ataque en pleno centro de la ciudad cordobesa de San Francisco.

De este modo, la Fiscalía de Feria ordenó su inmediata detención y, para avanzar sobre el arresto, se impuso una orden de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Asesinato en San Francisco 2

Ochonga era oriundo de Frontera, en la provincia de Santa Fe, aunque tenía domicilio en el barrio San Cayetano de San Francisco, Córdoba  Según la investigación, había recuperado la libertad el pasado 3 de julio luego de permanecer detenido por causas vinculadas con robos. Al momento del crimen se encontraba cumpliendo una condena bajo el régimen de libertad condicional. Además, los investigadores determinaron que el joven tenía dos pedidos de captura vigentes cuando fue asesinado, aunque hasta el momento no trascendió a qué causas judiciales correspondían.

El Ministerio Público Fiscal provincial indicó que se realizaron allanamientos en distintos domicilios de barrio Parque, La Florida y la ciudad santafesina de Frontera, de los cuales uno de los operativos dio resultado positivo con el secuestro de elementos que serán analizados.

Por el momento “Manay” continúa prófugo y las autoridades buscan establecer cuál fue el móvil del crimen que frenó los festejos por la victoria 3-1 de la “Scaloneta” contra Suiza por el Mundial 2026.

El acusado posee varios antecedentes penales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y robo en grado de tentativa.

Agencia NA

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