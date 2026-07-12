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Impactante choque en una esquina del Barrio 9 de Julio

Un accidente de tránsito se registró en la noche de este sábado 11 en la intersección de Frondizi y Juan B. Justo. Afortunadamente solo hubo lesionados leves.
PolicialesHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Choque 1 11-7-26

El hecho se produjo alrededor de las 21:40. Por causas que se investigan, colisionaron un Citroën que prestaba servicio como remis, conducido por un hombre que transportaba a dos pasajeros (1 masculino y 1 femenina), y una Volkswagen Suran, al mando de una mujer.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la Volkswagen Suran sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107. Posteriormente, fue trasladada al Hospital «Dr. Almícar Gorosito» de Sunchales para una mejor evaluación de su estado de salud.

Con respecto a los ocupantes del remis, los pasajeros resultaron ilesos, mientras que el conductor sufrió un fuerte golpe en la zona abdominal causadas por la fuerza de la activación del airbag del vehículo.

Choque 2 11-7-26

En el lugar del siniestro intervinieron efectivos de la Policía, personal de la Guardia Urbana Sunchalense (GUS) y el Servicio de Emergencias 107, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de investigación.

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