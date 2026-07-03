LitoralGas_Banners Monoxido_1650x150 px

Detienen a un sujeto por robo en vivero y hurto en supermercado

Tras tareas investigativas con el cotejo de registros fílmicos, se produjo una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Suipacha al 800. Posteriormente, fue aprehendido el sospechoso que portaba una mochila con mercadería hurtada de un local comercial.
PolicialesHace 2 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Detencion 1 1-7-26

Luego de una denuncia radicada en la Comisaría Nº 3 relacionada con el robo por escalonamiento en un vivero ubicado en Avenida Belgrano, personal policial realizó tareas investigativas con el cotejo de registros fílmicos. Posteriormente se efectuó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Suipacha al 800 donde reside el sospechoso. Se secuestró vestimenta relacionada al ilícito (una campera negra con capucha blanca, pantalon negro y zapatillas blancas). No pudo hallarse elementos sustraídos del vivero. 

Prosiguiendo con la investigación, se dispuso un trabajo articulado con el Comando Radioeléctrico para dar con el imputado, haciéndose efectivo el miércoles 1 de julio, secuestrándosele la bicicleta utilizada en el hecho.

Detencion 2 1-7-26

Cabe destacar que en la detención, el sujeto tenía en su poder mercadería en su mochila de dudosa procedencia. El individuo habría manifestado que una parte había sido sustraída en un supermercado ubicado en calle Alem y Santa Fe. 

El fiscal de turno dispuso la detención por robo calificado por escalamiento y su posterior traslado a la Alcaidía de Rafaela.

Te puede interesar
Incendio 24-6-26

Anoche, se incendió una vivienda en Barrio Colón

Jorge Tribouley
Policiales25 de junio de 2026
Alrededor de las 20:00 de este miércoles 24, un foco ígneo se desató en un inmueble ubicado en Lavalle al 500 (a metros de calle Mitri). El morador no se encontraba en el lugar y realizan una colecta porque perdió todas sus pertenencias.
Lo más visto
Lazo

Vilma Josefa Antonia Vázquez

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl domingo
Falleció el domingo 28 de junio en la localidad de Sunchales, a la edad de 78 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 14:00 y las 22:00, prosiguiendo el lunes 29, desde las 7:00 y hasta las 10:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Láinez 750. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Boletín de noticias