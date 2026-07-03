Detienen a un sujeto por robo en vivero y hurto en supermercado

Luego de una denuncia radicada en la Comisaría Nº 3 relacionada con el robo por escalonamiento en un vivero ubicado en Avenida Belgrano, personal policial realizó tareas investigativas con el cotejo de registros fílmicos. Posteriormente se efectuó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Suipacha al 800 donde reside el sospechoso. Se secuestró vestimenta relacionada al ilícito (una campera negra con capucha blanca, pantalon negro y zapatillas blancas). No pudo hallarse elementos sustraídos del vivero.

Prosiguiendo con la investigación, se dispuso un trabajo articulado con el Comando Radioeléctrico para dar con el imputado, haciéndose efectivo el miércoles 1 de julio, secuestrándosele la bicicleta utilizada en el hecho.

Cabe destacar que en la detención, el sujeto tenía en su poder mercadería en su mochila de dudosa procedencia. El individuo habría manifestado que una parte había sido sustraída en un supermercado ubicado en calle Alem y Santa Fe.

El fiscal de turno dispuso la detención por robo calificado por escalamiento y su posterior traslado a la Alcaidía de Rafaela.