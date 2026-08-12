Accidente en el paso a nivel de Ruta 280S: Un automóvil embistió la formación ferroviaria y se prendió fuego

Un accidente de tránsito se registró durante la jornada de este miércoles 12 de agosto en el cruce de la Ruta Provincial 280 y las vías del ferrocarril, donde un automóvil colisionó con un tren de carga.

Personal policial al arribar al lugar, constató que fueron partes un tren de carga perteneciente a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) que se desplazaba en dirección sur - nortey un Volkswagen Suran de color blanco que se dirigía hacia Ruta 34. Como consecuencia del impacto, el automóvil se incendió y quedó parcialmente destruido por las llamas.

El vehículo era conducido por un joven de 21 años, domiciliado en San Guillermo, quien resultó lesionado como consecuencia del impacto. En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias 107, que trasladó al conductor al hospital local para una evaluación médica.

Tras ser examinado por profesionales de salud, se constató que presentaba lesiones de carácter leve, entre ellas una escoriación en la rodilla izquierda y un golpe en el tórax provocado por el cinturón de seguridad.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta 280 quedó momentáneamente cortada al tránsito, a la espera del arribo de una máquina que permitiera retirar el automóvil de la zona del paso ferroviario.

En el lugar trabajaron una dotación de Bomberos de Sunchales, efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana Sunchales y los servicios de emergencia, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes.

El hecho fue caratulado como “lesiones leves culposas en accidente de tránsito”, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.