Un auto dañado por la caída de un árbol inmenso

Este jueves, al mediodía, en calle Falucho al 200, un árbol de gran porte se desplomó sobre un automóvil que estaba estacionado frente al ingreso de una vivienda.

El hecho ocurrió mientras comenzaban a sentirse las fuertes ráfagas de viento asociadas a la inestabilidad climática anunciada para la región. Como consecuencia, el árbol cedió y cayó sobre un Volkswagen Gol gris, ocasionando importantes daños materiales.

Afortunadamente, el vehículo no tenía ocupantes al momento del incidente, por lo que no se registraron heridos.

En el lugar intervino personal de la Municipalidad de Sunchales, quienes realizaron tareas para retirar el árbol y asegurar la zona.

Los trabajos se centraron especialmente en la presencia de cables y ramas de gran tamaño, con el objetivo de evitar nuevos riesgos para vecinos y automovilistas.

Las tareas continuaban durante la tarde mientras se evaluaban los daños ocasionados por el episodio.

Fuente e imágenes: Móvil Quique