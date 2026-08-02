Intentó robar en una vivienda de Sunchales y fue reducido por los propietarios

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en un domicilio ubicado sobre calle Presidente Illia al 700. Los propietarios habían ingresado al garaje de la vivienda y dejaron la puerta abierta debido a que aguardaban la llegada de un empleado.

Minutos después, advirtieron la presencia de un desconocido en el interior de la casa. De acuerdo con el relato de la víctima, el individuo ya había guardado entre sus prendas dinero en efectivo y teléfonos celulares pertenecientes a la familia.

Ante la situación, los dueños del inmueble lograron reducir al sospechoso y recuperar los elementos sustraídos, reteniéndolo hasta la llegada del personal del Comando Radioeléctrico, que había sido comisionado al lugar por una aprehensión civil.

Los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, identificado como René M., de 29 años.

Posteriormente, intervino el fiscal de turno, Dr. Puig, quien dispuso que el sospechoso permanezca en calidad de detenido comunicado.

La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa y continúa bajo investigación judicial.