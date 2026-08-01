Ruta 34: Un camión impactó con un tren en el cruce del INTA

Gentileza Movil Quique

Un siniestro vial entre un camión y un tren se registró este sábado por la mañana en el cruce del INTA, sobre la Ruta Nacional 34, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación en ese sector.

El Cuartel Norte de Bomberos Zapadores recibió el pedido de auxilio a las 7:47 y, al arribar al lugar, constató que el conductor del camión ya había sido liberado.

El accidente se produjo cuando un camión perteneciente al Frigorífico Unión SA, de la localidad de Villa Trinidad, que circulaba de Sur a Norte con una carga de medias reses, impactó contra la formación del NCA que ingresaba a Rafaela desde el Norte.

El golpe principal se habría registrado contra la locomotora, ya que el tanque de combustible de la misma resultó dañado y registraba pérdida de gasoil.

Crédito: Prensa B.Z.

La peor parte del incidente se la llevó el acompañante del camionero, quien debió ser trasladado al Hospital de Rafaela con lesiones óseas en sus piernas y múltiples traumatismos, aunque en principio estaría fuera de peligro.

Como parte del operativo de seguridad, se dispusieron dos cortes preventivos para desviar la circulación.

Uno de ellos se encuentra en el Camino Público Nº 6, por donde se realiza el desvío del tránsito, mientras que el otro fue instalado en el Camino Público Nº 5, donde trabajan efectivos policiales junto a personal de Protección Vial y Comunitaria.