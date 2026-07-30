Detenido cuando intentaba robar en el Centro de Empleados de Comercio

El procedimiento se activó en la noche del miércoles 30, tras un llamado de la Guardia Urbana Sunchales (GUS) que alertaba sobre la presencia de un sospechoso que había ingresado con una bicicleta al predio ubicado en calle Borlenghi al 97.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un birrodado apoyado en el tejido perimetral. Tras realizar una recorrida por el predio, sorprendieron al implicado saliendo por una de las ventanas del salón, la cual presentaba signos evidentes de haber sido forzada.

Se procedió a la detención del sospechoso y al secuestro de la bicicleta utilizada para trasladarse.

Tomó conocimiento el fiscal en turno, Dr. Juan Manuel Puig, quien dispuso la detención comunicada del imputado y su posterior traslado a la Alcaidía de la Unidad Regional V.