Delincuente entró a un departamento mientras la dueña dormía y robó una notebook

Alrededor de las 7:38, un hombre que vestía una capucha marrón y llevaba una bolsa habría saltado un tapial e ingresado al edificio a través de una ventana.

Mientras la propietaria descansaba en su dormitorio, el delincuente recorrió el departamento y sustrajo distintos objetos personales sin ser advertido, para luego darse a la fuga.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encuentran:

Una notebook Acer.

Una plancha para el cabello GAMA.

Dos cargadores de iPhone.

Otros objetos personales.

Tras advertir el robo, la víctima realizó la denuncia correspondiente ante la Policía y también publicó un mensaje en redes sociales solicitando la colaboración de los vecinos.

Testigos comentaron que el delincuente tenía el rostro parcialmente cubierto, llevaba un buzo marrón claro y pantalón negro, altura 1.80 aproximado y de cuerpo físico delgado.

Pidió que, en caso de que alguien vea alguno de los elementos ofrecidos a la venta o cuente con información que pueda ser útil para la investigación, se comunique al 3493-52-5099.