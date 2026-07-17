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Delincuente entró a un departamento mientras la dueña dormía y robó una notebook

El suceso delictivo ocurrió este viernes por la mañana en un departamento ubicado sobre calle Crespo al 200, en el edificio Glass. La damnificada publicó un mensaje en redes sociales solicitando la colaboración de los vecinos.
PolicialesHace 14 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Robo en departamento 17-7-26

Alrededor de las 7:38, un hombre que vestía una capucha marrón y llevaba una bolsa habría saltado un tapial e ingresado al edificio a través de una ventana.

Mientras la propietaria descansaba en su dormitorio, el delincuente recorrió el departamento y sustrajo distintos objetos personales sin ser advertido, para luego darse a la fuga.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encuentran:

  • Una notebook Acer.
  • Una plancha para el cabello GAMA.
  • Dos cargadores de iPhone.
  • Otros objetos personales.

Tras advertir el robo, la víctima realizó la denuncia correspondiente ante la Policía y también publicó un mensaje en redes sociales solicitando la colaboración de los vecinos.

Testigos comentaron que el delincuente tenía el rostro parcialmente cubierto, llevaba un buzo marrón claro y pantalón negro, altura 1.80 aproximado y de cuerpo físico delgado.

Pidió que, en caso de que alguien vea alguno de los elementos ofrecidos a la venta o cuente con información que pueda ser útil para la investigación, se comunique al 3493-52-5099.

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