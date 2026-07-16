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Robaron una camioneta en Humberto 1º y piden colaboración para encontrarla

El hecho delictivo se registró sobre calle Córdoba Sur, casi esquina Sarmiento. La camioneta Toyota Hilux SR modelo 2019 fue sustraída entre las 20:00 y las 20:30 del lunes 14 de julio.
PolicialesHace 11 horas Rafaela Noticias

Robaron camioneta Hilux

La sustracción ocurrió durante la noche del lunes en un sector de la localidad de Humberto 1º. Los propietarios solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita dar con el vehículo sustraído.

Según se informó, entre las 20:00 y las 20:30 del lunes 14 de julio fue robada una camioneta Toyota Hilux SR modelo 2019, dominio AD-963-BU.

El hecho se registró sobre calle Córdoba Sur, casi esquina Sarmiento, en la localidad de Humberto 1º, provincia de Santa Fe.

A través de una publicación en redes sociales, los dueños del vehículo expresaron su preocupación por la situación y señalaron que se trataba de su único medio de movilidad, adquirido “con trabajo y mucho sacrificio”.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a la investigación o a la localización de la camioneta, solicitaron comunicarse con ellos o con sus familiares.

Las autoridades trabajan para esclarecer el hecho y dar con el paradero del vehículo sustraído.

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