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Roban efectivo y cheques en una empresa agropecuaria ubicada sobre la Ruta Provincial 280S

Los delincuentes hicieron un boquete en la oficina y se alzaron con una suma cercana a los 3 millones de pesos, además de varios cheques cuyos montos aún restan especificar.
PolicialesHace 6 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Robo en empresa agropecuaria 13-7-26

La denuncia fue realizada por una empleada de la firma TR3S AGRO S.A.S., ubicada sobre la Ruta Provincial 280S, a la altura del kilómetro 1,5. En el inicio de la semana, al arribar al lugar advirtió daños en una de las paredes de las oficinas, donde los delincuentes realizaron un boquete de aproximadamente 50 cm. para acceder al interior.

La empleada se encontró con un gran desorden en el área de trabajo, verificando posteriormente que los delincuentes lograron apoderarse de cerca de 3 millones de pesos en efectivo, además de un lote de entre 8 y 9 cheques cuyos montos aún restan especificar.

Tras el hallazgo, se dio intervención al personal policial, que activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de turno, que dispuso que la investigación continúe en manos de la PDI local.

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