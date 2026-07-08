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Una motociclista fue trasladada a Santa Fe tras un choque en la Ruta 280S

La mujer, oriunda de Colonia Aldao, circulaba en una motocicleta Guerrero cuando protagonizó una colisión con un Chevrolet Corsa. Primero fue asistida por una ambulancia de Eusebia y luego derivada al Hospital de Sunchales.
PolicialesHace 1 díaJorge TribouleyJorge Tribouley

Motocilista en Ruta 280 - 6-7-26

Un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 280S dejó como saldo a una mujer lesionada, quien debió ser trasladada para recibir atención médica por las heridas sufridas.

El sábado 4 de julio, la motociclista, de 36 años y domiciliada en Colonia Aldao, circulaba en una Guerrero cuando, por causas que se investigan, se produjo la colisión con un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 46 años, también oriundo de la misma localidad.

Tras el impacto, una ambulancia de Eusebia llegó al lugar y asistió a la mujer, que luego fue trasladada al Hospital de Sunchales. Debido al cuadro que presentaba, posteriormente se dispuso su derivación a la ciudad de Santa Fe.

El conductor del automóvil no habría sufrido lesiones. En el vehículo solo se registraron daños materiales.

Las actuaciones continúan para establecer cómo se produjo el choque.

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