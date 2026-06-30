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Expresidente comunal de Egusquiza falleció tras ser atacado por un toro

El hombre de 54 años, sufrió lesiones de extrema gravedad, trasladándolo de urgencia hacia un centro de salud de Rafaela pero lamentablemente falleció durante el trayecto.
PolicialesHace 17 horasJorge TribouleyJorge Tribouley

Egusquiza

Una verdadera tragedia sucedió en las últimas horas en la localida de Egusquiza donde se produjo el fallecimiento de un productor agropecuario tras ser atacado, por un toro en un establecimiento rural de esa localidad. Adrián Alberto Alassia, de 54 años, perdió la vida de manera trágica. Se había desempeñado durante muchos años como presidente comunal de la localidad y en la actualidad era el tesorero de la entidad.

Como consecuencia de lo sucedido la actual presidenta comunal, María Florencia Celis, junto a los miembros de la comisión, emitieron un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia y amigos.

A través de la Resolución Comunal N° 01/2026, se dispuso formalmente Duelo Comunal por 48 horas a partir de este martes 30 de junio. Durante este período, se mantendrán suspendidas todas las actividades oficiales de la administración.

El decreto

Luego de conocido el hecho la Comuna emitió un comunicado en el que informó que, mediante la Resolución Comunal N.º 01/2026, se dispuso duelo comunal por 48 horas a partir del 30 de junio de 2026.

Como consecuencia de la medida, quedaron suspendidas todas las actividades comunales durante ese período.

La presidenta comunal, María Florencia Celis, junto al resto de la administración, manifestó su acompañamiento a la familia de Adrián Alberto Alassia, así como a sus amigos y a las instituciones de las que formaba parte.

Además, convocaron a toda la comunidad a unirse en este momento de duelo, brindando apoyo y solidaridad a sus seres queridos.

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