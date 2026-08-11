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Un tren de carga embistió a un automóvil en el cruce de calle Ricchieri

El vehículo fue arrastrado más de 100 metros por la formación ferroviaria en la noche del lunes. Las dos ocupantes del Ford Fiesta fueron asistidas por el servicio de emergencias y no presentaron lesiones.
PolicialesHace 8 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Auto embestido por tren 1 10-8-26

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la noche en un cruce ferroviario de Sunchales, cuando un tren de carga colisionó con un automóvil que se encontraba atravesando las vías.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00, en calle Ricchieri, en barrio Moreno. Personal policial constataron que se trataba de una formación de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), identificada con el número 8252, conducida por un hombre de 31 años.

El otro vehículo involucrado fue un Ford Fiesta de color azul, que era conducido por una mujer de 44 años, quien viajaba acompañada por otra mujer de 49 años, ambas domiciliadas en Sunchales.

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Tras el impacto, se hizo presente en el lugar el servicio de emergencias médicas 107, cuyo personal examinó a las dos ocupantes del automóvil y constató que no presentaban lesiones.

También trabajaron en el lugar integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sunchales, quienes procedieron a retirar el automóvil de las vías, permitiendo de esta manera que la formación ferroviaria pudiera continuar su recorrido.

El hecho fue caratulado como “Accidente de tránsito sin lesionados”.

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