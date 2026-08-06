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Ruta Nacional 34: Otro camión con carne terminó volcado, es el tercer siniestro en seis días

El nuevo episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Susana. No hubo personas lesionadas. En menos de una semana ya se registraron tres accidentes protagonizados por camiones vinculados al transporte de productos cárnicos.
PolicialesEl juevesJorge TribouleyJorge Tribouley

Vuelco camion Ruta 34 - 6-8-26

Un camión que transportaba carne terminó volcado durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 208, en jurisdicción de Susana.

Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del Mercedes-Benz y el vehículo quedó tumbado sobre la calzada, en sentido ascendente. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

Tras el accidente, agentes policiales balizaron el sector para advertir a quienes circulaban por la autovía y permitir el desarrollo de las tareas correspondientes. En el operativo participaron efectivos de Rafaela y personal de la Estación San Vicente.

Se trata del tercer accidente en apenas seis días que involucra a camiones relacionados con el transporte de carne.

El primero ocurrió el sábado 1 de agosto, cuando un camión térmico Ford 1727 cargado con productos cárnicos chocó contra una formación ferroviaria de Nuevo Central Argentino.

El segundo se produjo el miércoles 5 sobre la Autovía Nacional 19, a la altura del kilómetro 88. En ese lugar volcó un camión frigorífico perteneciente a una empresa de Pellegrini: uno de sus ocupantes murió y el otro sufrió lesiones leves.

Las autoridades trabajan ahora para establecer qué provocó este nuevo vuelco en cercanías de Susana.

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