Dos adolescentes se adueñaron de un auto y despistaron cerca de Sunchales

El hecho ocurrió durante la noche de este martes, cuando un llamado al 911 alertó que dos menores de edad se dirigían hacia Sunchales en un automóvil tomado sin permiso desde una vivienda rural.

Personal de la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva solicitó colaboración a efectivos de Sunchales, quienes se dirigieron por la Ruta Provincial 62, hacia el este, y encontraron un Renault 9 blanco, detenido dentro de una cuneta.

En el lugar, una mujer mujer manifestó que, su hijo de 15 años y la pareja del adolescente, de 16, habían retirado sin autorización el automóvil de su esposo y posteriormente sufrieron el despiste.

Tras un operativo de búsqueda, ambos menores fueron localizados a la altura de los kilómetros 253 y 254 de la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Sunchales.

Según informaron fuentes policiales, los adolescentes confirmaron lo ocurrido y posteriormente fueron trasladados por personal del servicio de emergencias 107 al hospital local para recibir atención médica.

De acuerdo con lo informado, el propietario del vehículo decidió no presentar denuncia penal por el suceso.