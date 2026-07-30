Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tres personas murieron y otra resulto gravemente herida tras un trágico siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba. El hecho sucedió este jueves a la altura de la localidad de Morrison, a 200 kilómetros de Rosario.

Según trascendió, el siniestro se produjo en la mano que va hacia Rosario. Una camioneta Toyota Hilux, donde se trasladaban cuatro personas y dos mascotas, perdió el control e impactó contra el guardarraíl y la cartelería vial. El vehículo quedó partido a la mitad. Las víctimas fatales fueron indentificadas como Maximiliano Scharer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61. Las tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo de la camioneta, donde también viajaban dos perros, y fallecieron en el lugar.

Por su parte, el pasajero sobreviviente, de 47 años y habitante de la localidad de Capilla del Monte, resultó seriamente herido por la gravedad del choque.