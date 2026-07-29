Santa Fe: Dónde estarán ubicados los cinco nuevos peajes sobre la Ruta Nacional 11 hasta Chaco

La Ruta Nacional 11 volverá a tener peajes en el norte de Santa Fe . El nuevo esquema de concesión impulsado por el Gobierno nacional prevé la instalación de cinco estaciones entre Nelson y el límite con Chaco . Este es el mapa con la ubicación de cada una y el tramo que abarcará.

Los pliegos de la licitación ya establecen dónde estarán ubicadas las cinco estaciones de peaje que formarán parte de la concesión del corredor. De sur a norte, quedarán distribuidas de la siguiente manera:

El tramo entre Nelson y Resistencia integra la Etapa III de la Red Federal de Concesiones , el plan con el que el Gobierno nacional está transfiriendo a operadores privados más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

En este caso, el contrato tendrá una duración de 20 años , con posibilidad de prórroga. Durante ese período, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo del mantenimiento del corredor mediante inversión privada.

Las primeras tareas estarán enfocadas en la recuperación de la calzada, trabajos de bacheo, señalización, iluminación y otras obras de conservación. El pliego no contempla, por el momento, la construcción de una autovía sobre la Ruta Nacional 11.

Cuánto costará pasar por los peajes

La licitación ya tuvo la apertura de las ofertas económicas y quedaron dos propuestas en carrera.

La empresa CPC S.A. presentó una tarifa de $3.920,40 (IVA incluido), mientras que la unión conformada por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial y Obring ofertó $4.259,20 (IVA incluido). Ambos valores fueron calculados tomando como referencia la futura estación de Llambi Campbell.

Sin embargo, el cobro no comenzará apenas se adjudique la concesión. Antes, la empresa que resulte ganadora deberá ejecutar las Obras Iniciales de Puesta en Valor, exigidas por el pliego para garantizar condiciones adecuadas de circulación.

Peajes sin barreras: cómo funcionará el sistema

El nuevo esquema dejará atrás las cabinas tradicionales. Las concesionarias deberán implementar TelePase y tecnología Free Flow, un sistema que permite identificar los vehículos mediante la lectura automática de la patente, sin necesidad de detenerse para pagar.

La intención es agilizar el tránsito, reducir los tiempos de espera y minimizar los riesgos de accidentes en las zonas donde estarán ubicadas las estaciones.

Cómo sigue la licitación

Con la apertura de las ofertas económicas, el proceso ingresó ahora en la etapa de evaluación. Una vez adjudicado el corredor, la empresa ganadora deberá ejecutar las obras iniciales previstas en el contrato y recién entonces quedará habilitada para comenzar a cobrar el peaje.