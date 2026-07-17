Paritaria docente: Se retomará el martes, en medio de reclamos por la pérdida de poder adquisitivo

Tras el encuentro, desde Amsafé cuestionaron el diagnóstico del Gobierno sobre la evolución de los salarios y señalaron que la negociación comenzó con "una caracterización de la realidad totalmente distinta".

La paritaria docente en Santa Fe pasó este jueves a cuarto intermedio luego del primer encuentro entre funcionarios provinciales y los representantes de los gremios. Tras la reunión, ambas partes acordaron volver a encontrarse en una nueva convocatoria para continuar con la negociación salarial y abordar los distintos planteos presentados en la mesa.

Rodrigo Alonso, secretario general del gremio, sostuvo que el Ejecutivo considera que los docentes "le ganaron ampliamente a la inflación", mientras que el gremio sostiene que los salarios perdieron entre un 5% y un 7% de poder adquisitivo durante el primer semestre y acumulan un deterioro cercano al 35% desde diciembre de 2023.

El dirigente indicó que el sindicato presentó por escrito sus planteos salariales, laborales y previsionales, entre ellos una cláusula de actualización automática por inflación, la recuperación del poder adquisitivo, el pago simultáneo de los aumentos a activos y jubilados y la revisión del régimen de presentismo. Además, expresó su expectativa de que en la reunión del martes el Gobierno lleve una propuesta concreta.

En la misma línea, Sadop insistió en la necesidad de recomponer los salarios por encima de la inflación y reclamó la conformación de mesas técnicas. El gremio también pidió participar en el debate sobre el nuevo sistema de control de licencias médicas y en la definición de los criterios para acceder a la bonificación por capacitación.

Por su parte, Mariela Rossi, secretaria adjunta de la Unión Docentes Argentinos (UDA), pidió un incremento no solo por la pérdida del poder adquisitivo durante el primer semestre de 2026, sino por la que acumulan durante esta gestión de gobierno, que aseguran que alcanza el 35%.

Desde el Gobierno provincial, la secretaria María Martín sostuvo que la administración mantiene la voluntad de alcanzar un acuerdo y defendió la política salarial aplicada durante el primer semestre. Afirmó que, según los recibos de sueldo analizados por la Provincia, algunos docentes registraron incrementos de hasta el 30% y consideró que la discusión debe desarrollarse "sobre bases comunes" para evitar interpretaciones diferentes sobre la evolución de los salarios.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, confirmó que el próximo martes continuará la negociación y adelantó que el Gobierno trabaja en una propuesta para los meses siguientes. También defendió la metodología utilizada por la Provincia para evaluar la evolución salarial y sostuvo que el objetivo es alcanzar un acuerdo a partir de datos objetivos.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que la intención del Gobierno es construir una propuesta para la próxima reunión y priorizar un acuerdo con los gremios. Sin embargo, defendió la posición oficial respecto de la evolución de los salarios y afirmó que la negociación debe darse sobre datos objetivos: "Tenemos que ir a paritarias de verdad y no de posverdad. La realidad son los recibos de sueldo actuales", sostuvo el funcionario, al insistir en que los incrementos otorgados durante el primer semestre superaron la inflación.