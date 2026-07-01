La Provincia respondió a Vialidad Nacional y defendió el funcionamiento de radares en rutas nacionales de Santa Fe

La Dirección Nacional de Vialidad denunció que hay más de cien radares en rutas de Santa Fe que no cumplen con las homologaciones que rigen para ese tipo de instrumentos. El planteo del organismo nacional salió a la luz en las últimas horas de boca del jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno.

En diferentes medios, Bruno confirmó la existencia del conflicto y apuntó directamente contra la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). “Hay más de 100 radares en rutas nacionales que no están autorizados. La principal responsable es la APSV”, sostuvo. El funcionario aclaró que el debate no pasa por la homologación técnica del aparato, sino por la autorización para instalarlo en una ruta nacional Según explicó, un radar puede estar homologado como instrumento de medición, pero eso no significa que tenga permiso para ser colocado dentro de una zona de camino nacional.

Qué dice la provincia sobre los radares en esta jurisdicción El titular de la APSV, Carlos Torres, salió este martes a responderle. Aseguró que Santa Fe tiene la facultad de controlar las velocidades ya sea en rutas provinciales como nacionales porque en su momento hizo reserva de ese derecho. Torres consideró que los cuestionamientos del delegado de Vialidad Nacional al sistema de radares en Santa Fe “es un tema repetido". Y explicó: "Es una información que salió en algunos medios con muchos errores conceptuales. Nosotros estamos convencidos de que tenemos facultad para controlar velocidades en las rutas nacionales y provinciales. Así está establecido porque hicimos reserva de ese derecho como provincia. Según nuestro criterio, no necesitamos pedir autorización a ninguna repartición nacional para controlar las velocidades en las rutas”.