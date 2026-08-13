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Desde Tiwanaku, el Fuego Suramericano ya está en camino a Santa Fe 2026

La ceremonia en Bolivia marcó el inicio del recorrido de la llama que llegará a la Argentina y atravesará los 19 departamentos de la provincia antes de acompañar la apertura de los Juegos.
ProvinciaHace 7 horas Gobierno de la provincia de Santa Fe
Fuego suramericano
Recorrerá los 19 departamentos de Santa Fe como parte del Tour de la Antorcha rumbo a la competencia continental que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

A un mes del inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026, el Fuego Suramericano fue encendido en el templo sagrado de Tiwanaku, Bolivia, e inició su traslado hacia la Argentina, donde recorrerá los 19 departamentos de Santa Fe como parte del Tour de la Antorcha rumbo a la competencia continental que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El evento fue presidido por Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de ODESUR, quien estuvo acompañado por los representantes de Santa Fe 2026 Sofía Sánchez, responsable del área de Protocolo, y Aldo Duboe, a cargo del área Deportiva, quienes asumieron la responsabilidad de acompañar el fuego en su llegada a territorio argentino. También estuvieron los integrantes de la Comisión de Seguimiento de ODESUR: Marco Arze (Bolivia), tesorero; Mario Cilenti, director ejecutivo; Raquel Sapienza, canciller; Maira Coll, miembro del staff y Habib Domínguez, del área de Comunicaciones.

La ceremonia recuperó una de las tradiciones más representativas del deporte sudamericano. El encendido en Tiwanaku vincula la historia del continente con el espíritu de los Juegos y da comienzo al camino que llevará la llama hasta Santa Fe 2026.

“El encendido del Fuego Suramericano representa mucho más que una tradición. Es el símbolo de la unión de nuestros países, representa la hermandad de Sudamérica, a través del deporte y el comienzo de un camino que nos conducirá a una gran celebración continental en Santa Fe 2026”, destacó Moccia.

Una tradición de casi medio siglo

Se eligió el templo sagrado de Tiwanaku en Bolivia para el encendido del Fuego Suramericano, emulando la tradición de Olimpia con el fuego olímpico, en honor al sol, a la tierra y a la rica historia del lugar. De esa manera, se continúa con un ritual que comenzó en 1978 con los primeros Juegos Suramericanos celebrados en La Paz.

“Desde entonces, quedó establecido por aprobación oficial que cada cuatro años este emblemático sitio arqueológico sea el escenario para iniciar el recorrido de la antorcha, uniendo la historia ancestral con el espíritu del deporte continental”, detalló el presidente del COA y ODESUR.

Por su parte, Sofía Sánchez dijo: “Es un orgullo inmenso ser parte de esta ceremonia y tener la responsabilidad de acompañar el fuego que llegará a la Argentina para representar los valores de amistad, respeto y excelencia que inspiran a los Juegos”.

Desde Bolivia, la llama emprendió su viaje hacia la Argentina. La primera escala será Ezeiza y, desde allí, continuará rumbo a Rosario, donde comenzará el Tour de la Antorcha. Su recorrido por los 19 departamentos llevará el espíritu de Santa Fe 2026 a cada rincón de la provincia, antes de llegar a la inauguración de los XIII Juegos Suramericanos.

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