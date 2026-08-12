Ruta 34: Ante la falta de respuestas de Vialidad Nacional, el Municipio interviene para reducir riesgos

La Municipalidad de Sunchales decidió intervenir nuevamente sobre la Ruta Nacional Nº 34 ante la falta de respuestas concretas por parte de Vialidad Nacional frente a situaciones que afectan la seguridad y la transitabilidad de uno de los principales corredores viales de la región.

Los trabajos se realizan a la altura del kilómetro 260, sobre la mano de ingreso a Sunchales desde el sur, donde personal del Corralón Municipal reparó un bache de importantes dimensiones que representaba un riesgo concreto para quienes circulan diariamente por el sector.

Para esta intervención fue necesaria aproximadamente una tonelada de asfalto en frío. La tarea permitió eliminar el peligro inmediato y retirar, además, el material suelto que se encontraba sobre la calzada.

Desde el Municipio remarcan que se trata de una solución provisoria y que el sector requiere una reparación estructural, con maquinaria y recursos adecuados para resolver definitivamente el deterioro de la calzada.

“Esperamos soluciones que nunca llegaron. Frente al peligro que representaba este pozo para quienes transitan, decidimos intervenir. Podemos resolver el riesgo inmediato, pero está claro que esto necesita una reparación estructural que excede las posibilidades de un municipio”, señaló Luis Zamateo.

Limpieza de desagües: Prevención ante el fenómeno El Niño

En simultáneo, el Municipio lleva adelante tareas de limpieza y despeje de los desagües de la ruta, una intervención especialmente necesaria en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan ante la posibilidad de un período con mayores precipitaciones asociado al fenómeno El Niño.

El objetivo es garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar que la acumulación de residuos, malezas u otros elementos obstruya los desagües durante episodios de lluvias intensas.

Además, se están retirando tambores de señalización que se encuentran en desuso, deteriorados y abandonados a la vera de la calzada.

Estas tareas se suman al corte de malezas que el Municipio viene realizando desde hace años en distintos sectores de la traza, ante la necesidad de mantener despejadas las banquinas y mejorar las condiciones del ingreso a la ciudad.

Una ruta nacional que sigue esperando respuestas

La situación de la Ruta Nacional 34 no es nueva. En junio pasado, instituciones públicas y privadas de Sunchales y Rafaela mantuvieron una reunión con representantes de Vialidad Nacional para plantear el deterioro de la calzada, los problemas de señalización y demarcación, los desvíos y las condiciones de los accesos.

En aquella oportunidad, desde Vialidad Nacional se comprometieron a avanzar con tareas de bacheo y otras intervenciones. Sin embargo, mientras las respuestas continúan demorándose, los problemas persisten y los riesgos para quienes transitan la ruta permanecen.

Ante esta situación, el Municipio decidió actuar sobre aquellas cuestiones que puede atender con recursos y personal propios, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad en el sector.

La intervención municipal no implica asumir las responsabilidades que corresponden a Vialidad Nacional. Por el contrario, busca dar respuesta a situaciones puntuales que requieren una atención inmediata mientras continúa el reclamo por una solución integral.

La Ruta Nacional 34 no es solamente un problema para los vecinos de Sunchales. Es un corredor utilizado diariamente por trabajadores, transportistas, productores, familias y miles de personas que circulan por esta región.

Sunchales merece otro ingreso

El estado de la ruta también tiene un impacto directo sobre uno de los principales accesos a la ciudad.

“Para nosotros es muy importante mantener el ingreso a nuestra ciudad en condiciones. Es nuestra carta de presentación para todos quienes llegan, pero también es una cuestión de seguridad para todos los que transitan. El abandono de la ruta, la suciedad que generan los camiones y el deterioro de la infraestructura generan una imagen que Sunchales no merece”, sostuvo Zamateo.

Desde el Municipio remarcaron que las intervenciones realizadas permiten atender situaciones concretas y reducir riesgos, pero no reemplazan la necesidad de una intervención integral sobre la Ruta Nacional 34.

La reparación de un bache, la limpieza de los desagües, el retiro de elementos abandonados y el corte de malezas son acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector, pero la ruta necesita una solución estructural que debe ser llevada adelante por el organismo responsable.

“Podemos hacer estas tareas porque tenemos la decisión de hacerlo, pero no podemos reemplazar a Vialidad Nacional. La Ruta 34 necesita una reparación estructural, mantenimiento permanente, señalización y condiciones de seguridad acordes con la importancia que tiene. Lo que reclamamos es que se cumpla con esa responsabilidad”, concluyó Zamateo.

Mientras tanto, el Municipio continuará realizando las tareas preventivas y de mantenimiento que estén a su alcance para reducir riesgos y mantener en las mejores condiciones posibles el ingreso a la ciudad.