El Municipio aclara cuestionamientos del sector rural por acciones preventivas ante el fenómeno El Niño

El viernes 7 de agosto, el Municipio realizó una reunión de trabajo con representantes de la Sociedad Rural, de la Cooperativa Limitada de Tamberos y productores de la zona.

En el marco de las acciones preventivas que viene llevando adelante el Ejecutivo Municipal ante la posibilidad de escenarios asociados al fenómeno El Niño 2026-2027, el viernes 7 de agosto se realizó una reunión de trabajo con representantes de la Sociedad Rural, de la Cooperativa Limitada de Tamberos y productores de la zona.

Del encuentro participaron también representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Santa Fe y del Comité de Cuenca Castellanos Norte. En representación del Ejecutivo Municipal estuvieron presentes el secretario de Gestión Ambiental y Territorial, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos y el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a la situación hídrica y a las medidas preventivas que se vienen implementando, y se dejaron expresamente aclarados una serie de cuestionamientos planteados por la Sociedad Rural mediante una nota escrita, algunos de los cuales, según se explicó durante el encuentro, se encuentran alejados de la realidad.

Las compuertas son administradas mediante un protocolo

Uno de los puntos aclarados estuvo relacionado con el funcionamiento de las compuertas de los canales y el supuesto riesgo de que el sector rural quede “a merced del clima” como consecuencia de su manejo.

Al respecto, se explicó que esto es falso. Las compuertas no son administradas unilateralmente por el Ejecutivo Municipal, sino por el Comité de Cuenca Castellanos Norte, en coordinación con la Provincia y el Municipio.

Su apertura y cierre, ya sea parcial o total, se realiza de acuerdo con un protocolo específico que contempla las condiciones de escurrimiento del agua y establece las acciones necesarias para proteger a la ciudad, sin descuidar la situación del sector rural.

Coordinación para las obras y colaboración de productores

También se aclaró que es falso que el Municipio se haya negado a recibir ayuda o colaboración por parte de productores.

En este sentido, se explicó que toda obra que se pretenda realizar, tanto por parte del Estado como de particulares, debe ser previamente analizada en detalle y coordinada con los organismos autárquicos y gubernamentales correspondientes, que vienen estudiando la problemática hídrica de la zona.

Por tal motivo, se acordó que aquellos productores o particulares que estén dispuestos a colaborar se acerquen al área técnica de la Municipalidad para declarar y coordinar previamente las tareas que se propongan realizar. El objetivo es que las intervenciones contribuyan efectivamente a mejorar el escurrimiento y no generen un inconveniente mayor o alteren el funcionamiento del sistema hídrico.

El Comité de Cuenca advirtió sobre canales clandestinos

Por su parte, los representantes del Comité de Cuenca Castellanos Norte informaron que han detectado la construcción de canales clandestinos en distintos sectores.

Al respecto, advirtieron que este tipo de trabajos están prohibidos y que las construcciones detectadas serán debidamente denunciadas, de acuerdo con la normativa vigente.

En paralelo, desde el Municipio se informó que se vienen ejecutando trabajos de mantenimiento y alcantarillado en canales secundarios y terciarios, además de tareas de mantenimiento y limpieza de cunetas tanto en el sector urbano como en la zona rural.

Sobre el documento “Medidas Preventivas”

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el cuestionamiento realizado sobre el documento denominado “Medidas Preventivas”.

Se explicó que las medidas incluidas en dicho documento responden a la necesidad de afrontar situaciones que pudieran presentarse ante el fenómeno ENOS 2026-2027.

Las mismas están basadas en un análisis de riesgo previo que permite identificar, evaluar y medir amenazas probables mediante la utilización de métodos de previsión cuali-cuantitativos, con el objetivo de tomar decisiones orientadas al control y la prevención, de acuerdo con los criterios expresados en las Normas ISO 31000 e ISO 31010.

El documento fue confeccionado como una guía destinada a brindar herramientas para que las personas puedan enfrentar las distintas situaciones previstas ante un escenario climático determinado. Se trata de fenómenos que, por su propia naturaleza, escapan al control del ser humano.

En este sentido, se aclaró que el documento no analiza subjetividades derivadas de situaciones particulares, lo que de ninguna manera implica desconocer la importancia del trabajo, la producción y la actividad que desarrolla el sector rural.

Prevención y coordinación

Desde el Ejecutivo Municipal se destacó la importancia de continuar trabajando de manera coordinada con la Provincia, el Comité de Cuenca, las instituciones, productores y vecinos, entendiendo que la prevención y la planificación son herramientas fundamentales para reducir los riesgos frente a posibles escenarios de exceso hídrico.

El objetivo es continuar ejecutando obras, realizando tareas de mantenimiento y fortaleciendo los mecanismos de coordinación existentes, procurando proteger tanto a la ciudad como a las actividades productivas de la zona rural, con intervenciones planificadas y sustentadas técnicamente